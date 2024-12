Bath décimé et privé de son bout de bois de 120kg : une aubaine pour La Rochelle pour sortir la tête de l’eau ?

Au moment de recevoir La Rochelle en Champions Cup, Bath compte des blessés majeurs dont un certain Alfie Barbeary.

C’était à se demander comment La Rochelle allait bien pouvoir se dépêtrer de cette équipe de Bath, franchement impressionnante dès lors que son jeu est dicté par un certain Finn Russell.

Première du Premiership avec une seule défaite depuis le début de la saison, l’équipe du Somerset est dans la lancée de l’exercice précédent, qui l’avait vu s’incliner en finale face à la meilleure équipe de Northampton de la dernière décennie.

Et puis, vinrent les nouvelles depuis l’Angleterre. Celles qui disaient que la 3ème ligne titulaire de Bath serait absente. Et non des moindres puisque celle-ci se compose lors des matchs qui comptent de Ted Hill, Sam Underhill (ça ne s’invente pas) et Alfie Barbeary. Rien que ça.

Finalement, seul le premier nommé sera là, aux côtés du sécateur Guy Pepper et du remuant Miles Reid. Reste que les Rochelais peuvent (un peu) souffler. Car si l’on ne présente plus Underhill et la menace qu’il constitue sur toutes les taches défensives, évoquons en quelques lignes Barbeary.

Alfie, ce morceau de bois

Lui ? C’est donc un jeune molosse (24 ans) déjà si mature physiquement. Large comme une table basse (1m85 pour 120kg), dur comme un morceau de bois, ledit Alfie est un véritable char d’assaut dont les Rochelais seront probablement bien contents de ne pas croiser le chemin ce vendredi soir.

Déjà monstrueux chez les équipes jeunes et appelé en sélection à tout juste 20 ans, il se dit outre-Manche que sans ses problèmes de poids réguliers, l’ancien des Wasps serait le numéro 8 de l’équipe d’Angleterre…

Bref, ajoutez à cela le forfait du puissant 3/4 centre Ollie Lawrence, et vous comprendrez que Bath sera réellement diminué face à La Rochelle. Qui aura en plus la chance de pouvoir compter sur un temps bien anglais, ce vendredi soir au Récréation Ground. Souvent l'idéal pour amenuiser l'influence de Finn Russell, et enfin sortir la tête de l'eau ?