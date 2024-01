CHAMPIONS CUP. 35 pts de moyenne, Finn Russell... les 5 raisons pour lesquelles Toulouse doit craindre Bath

Actuellement 3ème du Premiership et invaincu en Champions Cup, Bath va venir chercher la 1ère place à Ernest-Wallon, dimanche.

Parce qu’elle possède la meilleure charnière d’Angleterre

Oui, c’est un parti pris. Et à vrai dire, Bath se partage se titre avec les Harlequins, et leur duo de choc aux manettes : Danny Care et Marcus Smith. Malgré leurs 12 ans de différence, les deux internationaux s’entendent à merveille et illuminent le jeu des Londoniens, et peut-être durant le Tournoi à venir. À moins que Ben Spencer ne chipe la place du vétéran de 37 ans, à la mêlée. Question d’automatismes, il y a peu de chance que cela se produise, et pourtant…

VIDÉO. Cartouches, gestes justes : le magicien Finn Russell a écœuré ses anciens coéquipiers du RacingDepuis son arrivée à Bath il y a 4 ans, il est probablement le meilleur joueur du club dans l’ensemble. Vif, malin, doté d’une superbe patte gauche et d’une belle expérience (31 ans), celui qui a disputé la finale de la coupe du monde 2019 s’est trouvé acolyte de choix en la personne de Finn Russell. Ensemble, ils accélèrent et illuminent le jeu de Bath, et ne sont pas étrangers au meilleur début de saison de la très offensive l’équipe du Somerset (11 victoires en 15 matchs) depuis près d’une décennie…

Parce que les Anglais viennent chercher la première place

Vainqueurs de leurs trois premiers matchs dans cette saison de Champions Cup, les Bleu et Blanc carburent dans la compétition, comme en championnat. Ils ont d’abord étrillé l’Ulster dans leur mythique stade du Recreation Ground, avant d’aller gagner à Cardiff dans un match à plus se 70 pts, puis de venir à bout du Racing 92 le week-end dernier, après avoir été menés 8 à 22 à l’heure de jeu.

VIDÉO. Le Racing 92 se prend les pieds dans le tapis à Bath et reste à la peine en Champions CupLà, ils viendront donc chercher à Toulouse une potentielle 1ère place générale de ces phases de groupe, qui lui permettrait de s’assurer de disputer tous ses matchs de phase finale à domicile. Histoire de faire retrouver ses lettres de noblesse au club dans la compétition, lui, le champion d’Europe 1998.

27,9 pts de moyenne par match cette saison

Résolument offensive cette saison avec sa charnière de feu et une ligne de 3/4 avec des mains (Redpath, Lawrence, De Glanville…), la formation coachée par le Sud-Africain Johann Van Graan a pris 3 bonus offensifs sur les trois premières journées de Champions Cup. Étonnant ? Pas vraiment, quand on sait qu’elle inscrit en moyenne 27,9 points par match cette saison. Et même 35 sur la scène européenne. Face à Toulouse, meilleur attaque de la compétition, attendons-nous donc à un match spectaculaire…

Parce que Joe Cokanasiga is back

1m92 pour 114kg de barbaque d'origine fidjienne, on ne cause pas là d'un 3ᵉ ligne "gazif", mais bel et bien d'un ailier aux dimensions "Lomuesques". Lui ? C'est Joe Cokanasiga, l'un des plus grands espoirs du rugby anglais depuis plusieurs années, mais qui, la faute aux blessures et aux méformes, n'a toujours pas pleinement confirmé son potentiel exceptionnel. Malgré ses 12 essais en 14 sélections, le garçon de 26 ans n'a jamais été un membre important du squad anglais, et ne figure d'ailleurs pas dans le groupe pour le Tournoi des 6 Nations 2024. Il est pourtant l'homme en forme du côté de Bath, avec 7 essais inscrits sur les 6 derniers matchs. Méfiance...

VIDEO. Joe Cokanasiga active le mode Lomu et marche sur la défense du Canada Le hic : l’absence d’Alfie Barbeary

Pas à lui seul, mais presque, il a sonné la révolte face au Racing le week-end dernier, alors que son équipe était menée de 14 points à l'heure de jeu. Et pour cause, le numéro 8 de 23 ans était très énervé face aux Franciliens, et l'a fait savoir. Surpuissant, l'ancien talonneur (1m85 pour 120kg) a mis sur les fesses pratiquement tous ceux qui se sont dressés face à lui. Auteur de l'essai de l'espoir, il a en revanche pêché par son indiscipline et a écopé de deux cartons jaunes, se transformant en rouge. Cité, il a été suspendu trois semaines pour un plaquage dangereux sur Max Spring. Il manquera donc ce match face à Toulouse et fera cruellement défaut à son équipe qui s'en remet tant à lui (5 essais cette saison). Dommage, tant on aurait aimé le voir se frotter aux épaules rocailleuses d'Anthony Jelonch...

Qui est Alfie Barbeary, la nouvelle sensation du rugby anglais ?