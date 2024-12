VIDÉO. En 2022, l’Ulster et un Baloucoune en feu climatisaient le Stadium de Toulouse en Champions Cup

Toulouse connaît bien son prochain adversaire en Champions Cup : l’Ulster. Il y a 2 ans, il lui avait infligé sa dernière défaite à domicile dans la compétition.

Ce week-end, le Stade Toulousain va retrouver un adversaire qu’il connaît très bien, sur la scène européenne. En effet, depuis 2020, ce sera le 6ème affrontement avec l’Ulster pour le club rouge et noir.

Bilan jusqu’ici ? 4 victoires et 1 défaite en faveur de Toulouse, qui avait déroulé en Irlande - sur une pelouse synthétique et donc très rapide - la dernière fois qu’ils se sont affrontés (24 à 48 en janvier dernier).

VIDÉO. Maestro à la baguette, Dupont a-t-il récité le meilleur rugby de sa saison lors d’Ulster - Toulouse en Champions Cup ?

Mais la province d’Irlande du Nord reste un adversaire très coriace, habitué aux joutes européennes, dont il faudra se méfier. Et pour cause, on se souvient que lors du dernier déplacement en Haute-Garonne des Irish, ils l’avaient emporté 20 à 26 au Stadium, à la surprise générale.

Le triplé de Baloucoune

A l’époque, beaucoup avaient été surpris par les cannes aberrantes de Robert Baloucoune, cet ailier de 1m94 à l’allure dégingandée, mais international à 7 et à XV avec l’Irlande et véritable dragster dans son couloir.

Le joueur le plus rapide d’Irlande avait inscrit un triplé retentissant ce jour-là, qui avait médusé les Toulousains. Au-delà de ça, Toulouse s’était tiré une balle dans le pied après être parfaitement rentré dans son match.

Et avait dû composer avec l’exclusion définitive de Juan Cruz Mallia dès la 11ᵉ minute, suite à une lutte aérienne malgré maîtrisée. Puis une 2ᵉ période très mal maîtrisée et trop brouillonne.



Après avoir laissé trop d’énergie en première période, les coéquipiers de Romain Ntamack flanchaient donc, 20 à 26. Avant de finalement se qualifier en quart de finale, pour un tout petit point victorieux au match retour (30 à 23), à la faveur d’un essai sur un petit exploit personnel d’Antoine Dupont, dans le money time. Mais Toulouse paraît aujourd’hui plus serein, pas vrai ?