Champions Cup. Le show Baloucoune, un derby soporifique : la revue de presse des 8e de finale

Si Rob Baloucoune a éteint le Stadium et enflammé la presse étrangère et surtout irlandaise, le derby parisien a lui endormi nos confrères tricolores. La Rochelle a de son côté, séduit.

Ce week-end, les clubs français ont connu des fortunes diverses en Champions Cup et un bilan mitigé. Si l'UBB, Toulouse, Clermont et le Stade Français se sont inclinés, Montpellier, La Rochelle ou le Racing ont eux, goûté aux joies du succès. L'une des plus grosses ''surprises'' reste cette défaite des Toulousains, tenants du titre, à domicile face à l'Ulster (20-26). Rapidement réduits à 14, les hommes d'Ugo Mola n'ont pu que constater l'étendue des dégâts face à un adversaire solide. Et si les partenaires d'Antoine Dupont ont livré un match héroïque, ils seront condamnés à l'exploit en Irlande, s'ils veulent voir les quarts de finale. The Irish Times, de son côté, regrette cet essai de Romain Ntamack en fin de match, qui permet aux Rouge et Noir de rester en vie : ''L'Ulster menait 26-13 face à une équipe toulousaine réduit à 14 à la 11e minute suite à un carton rouge pour l'ailier Juan Cruz Mallia, une avance potentiellement très confortable [...] Les Toulousains ont été récompensés de leur brio offensif par un essai transformé de Romain Ntamack; peut-être le moment le plus important du match aller.'' Et malgré ce rouge infligé à l'Argentin, le site irlandais estiment que les Toulousains ont été galvanisés notamment durant le reste de cette première période : ''Comme cela semble presque courant ces derniers temps, l'équipe locale et la foule ont été galvanisés par cela (le rouge NDLR), avant que Wayne Barnes ne devienne par la suite le méchant pour les 28 000 spectateurs. Il a même été escorté et hué en quittant le terrain''.

Il faut dire que la prestation de l'arbitre international a énormément fait réagir. Notamment sur le second essai de l'Ulster où une passe au préalable de Burns parait en-avant, ou sur la dernière réalisation de l'intenable Baloucoune, et une possible position de hors-jeu de l'ailier irlandais. Ce dernier justement, auteur d'un triplé a ravi l'Irish Times : ''En plus de son triplé, l'ailier a réussi une douzaine de plaquages dont au moins trois qui étaient superbes''. ''C'est un superbe joueur, un athlète formidable'', a même déclaré McFarland, l'entraîneur de la province irlandaise. L'Irish Times poursuit en précisant avoir adoré la ferveur du Stadium de Toulouse, dans ce qui ressemblait à un vrai match de phase finale de Coupe d'Europe : ''Le souvenir impérissable du week-end dernier sera l'atmosphère générée par les 28 000 places incandescentes du Stadium de Toulouse.'' Et pour conclure, le site irlandais se réjouit de ce format sur match aller-retour, rajoutant du piment à la compétition européenne en prenant l'exemple de la Ligue des Champions au foot.

Concernant une autre déception du week-end, on pense bien évidemment à Clermont qui s'est incliné lourdement à domicile face à Leicester (10-29) et a déjà semblé dire adieu à ses rêves de quarts de finale. Face au leader de Premiership, les Jaunards, pourtant à 15 contre 14, n'ont pas réussi à inverser la vapeur. RugbyPass rappelle que ''Leicester a remporté sa première victoire au stade Marcel-Michelin en 17 ans en battant Clermont lors du match aller des huitièmes de finale de Champions Cup''. Le score aurait même pu être plus large puisque durant le dernier quart d'heure, les Tigers ont été réduit à 14 : ''Le dernier quart d'heure n'a pas été aussi confortable que Leicester l'aurait espéré, Guy Porter ayant reçu un carton rouge pour un contact direct à la tête avec Fritz Lee''. Un carton rouge qui ''a divisé les supporters''. En revanche, Montpellier a impressionné, collant rapidement un 34-0 aux Harlequins, avant de se faire remonter, et s'imposant de 14 unités seulement. RugbyPass poursuit : ''Les champions d'Angleterre étaient en grande difficulté lorsqu'ils se sont retrouvés menés 34-0 huit minutes après le début de la seconde période après avoir concédé cinq essais. Mais une riposte de quatre essais a finalement réduit le déficit à 14 points avant le match retour au Twickenham Stoop samedi.''

Un derby parisien soporifique

En France, le derby parisien entre le Stade Français et le Racing 92 n'a pas forcément enthousiasmé les foules. Et pour cause, les Racingmen se sont imposés ''sans forcer'' comme l'affirme L'Équipe, et ''sans produire beaucoup''. En face, le Stade Français, est ''en plein marasme'', selon Midi Olympique. Avant d'ajouter : ''Les Parisiens avaient promis une révolte après l'humiliation subie une semaine plus tôt en Top 14 à la Paris La Défense Arena (53-20). Résultat ? Cette deuxième manche n'a été qu'une succession de chandelles indolores, faute de pouvoir proposer mieux [...] Dans l'intensité physique, Paul Gabrillagues et ses partenaires, comme souvent cette saison, n'ont pas eu les moyens de gagner la ligne d'avantage.'' Et si le bihebdomadaire rappelle ''qu'il faut deux équipes pour un grand match'', il estime que ''la nouvelle prestation collective de l'équipe'', fut ''totalement indigente''.

Dans l'autre huitième de finale franco-français, La Rochelle a pris le meilleur sur l'UBB à Chaban Delmas (13-31). L'Équipe titre même ''La Rochelle surclasse l'Union Bordeaux-Bègles''. Le quotidien a trouvé le club girondin ''étonnamment maladroit balle en main'' et ''peu inspiré''. A contrario, les Rochelais ont séduit, notamment avec un ''large et spectaculaire mouvement offensif''. Il faudra un exploit aux Bordelais à Deflandre, pour se qualifier pour la marche suivante.