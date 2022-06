CHAMPIONS CUP. L'aventure sud-africaine pour un ancien entraîneur du XV de France ?

Selon une information parue ce vendredi 17 juin dans Midi Olympique, l’ancien Bayonnais Yannick Bru partirait en Afrique du Sud.

Il gagne un titre, et puis s’en va. Un an après la relégation sévère de l’Aviron Bayonnais en Pro D2, Yannick Bru a offert un magnifique cadeau de départ aux fans ciel et blanc. Le 4 juin dernier, il offre la promotion et le titre de champion de France de Pro D2 à tout un peuple. Mais après cette belle épopée, l’ancien entraîneur des avants du XV de France doit trouver un nouveau challenge. Selon Midi Olympique, ce challenge se présenterait dans des terres bien australes. Ainsi, il intégrerait l’encadrement des Sharks de Durban la saison prochaine.

Le coach champion de France de Pro D2 aurait déjà signé son contrat, selon la source française. Il intégrera donc le staff de Sean Everitt, entraîneur présent dans l'encadrement du club depuis 14 ans. Il disputera l'United Rugby Championship et la Champions Cup. Les Sharks, les Bulls et les Stormers s'étant qualifiés pour la compétition internationale. Il aura la chance d'encadrer plusieurs champions du monde sud-africain comme Siya Kolisi, Lukhanyo Am ou Makazole Mapimpi. L'ancien Toulonnais Eben Etzebeth viendra même garnir les rangs d'une formation déjà très compétitive. En tant que consultant, il perpétue une longue tradition de Français présent au club. Comme joueur, Thierry Lacroix avait remporté la Currie Cup en 1995. L'année suivante, il récidive aux côtés d'Olivier Roumat. Enfin, l'épopée la plus célèbre reste sûrement celle de Frédéric Michalak vainqueur du trophée national en 2008. Sans gagner de trophée, Clément Poitrenaud avait également fait un détour à Durban avant de prendre sa retraite.