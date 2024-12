CHAMPIONS CUP. La solution ambitieuse de Mourad Boudjellal pour contrer la suprématie du Stade Toulousain

Club le plus titré d’Europe, le Stade Toulousain continue sur sa lancée en ce début de campagne de Champions Cup, avec 62 points de moyenne par match. Pour Boudjellal, il faut agir.

A force de l’évoquer, la tendance ressemble de plus en plus à un constat. Et les résultats de ces deux premiers week-ends de Champions Cup ne font que renforcer cette impression qui plane au dessus de la France et de l’Europe du rugby, depuis l’après-Covid.

Au-delà du 11/16 réalisé par les clubs français en cumulé, c’est plutôt les 125 points inscrits par le Stade Toulousain qui, au-delà d’enthousiasmer n’importe quel amoureux de jeu, posent question. De mémoire d’observateur, jamais un club engagé en Champions Cup n’avait démarré aussi fort la compétition. Et ce, quelques mois seulement après avoir gagné la précédente édition, on le rappelle.

VIDEO. 10 essais, 0 pitié, le Stade Toulousain écrase Exeter en Angleterre

Un démarrage façon Max Versptappen, conjoint à un sans-faute du Stade Rochelais également, qui laisse à penser que la Champions Cup a une nouvelle fois de fortes chances de rester en France en 2025. Cocorico.

Pour Boudjellal, une seule solution

Depuis 2021, rappelons-le, les 4 dernières éditions de la "CE" ont été remportées par Toulouse ou La Rochelle. Ce qui, au regard de la domination assez écrasante tricolore, fit dire la semaine passée à Mourad Boudjellal ceci pour L'Equipe, avec son sens de la formule : "Bientôt, la coupe d’Europe sera la coupe de France."

Et l’ancien président du RCT, triple vainqueur de la compétition entre 2013 et 2015, de donner son seul moyen pour contrecarrer l’hégémonie française, et notamment toulousaine. "Tout le monde s’en fout de savoir savoir si le Stade Toulousain est plus fort que le 5ème du championnat d’Angleterre, on le sait déjà."

Pour lui, pour que le rugby européen reste attrayant, la solution réside donc dans une coupe du monde des clubs. Là où il n’y aurait plus que le Leinster susceptible de poser des soucis à Dupont et ses troupes, mais aussi potentiellement les Auckland Blues ou les Chiefs de Waikato. Quand bien même les Crusaders ne sont plus ce qu’ils étaient sous l’ère Scott Robertson.

Pourquoi l'empire du Stade Toulousain est-il (presque) impossible à renverser ? Le constat désabusé d'Altrad

La première édition est prévue en 2028, en attendant de savoir si ce format pourrait se répéter en suivant. Le temps pour nous de répondre à la dernière tirade de Mourad, en pointant du doigt qu’Exeter, balayé 21 à 64 sur son terrain par Toulouse ce dimanche, n’était pas 5ème de Premiership mais bon dernier.

Mais qu’on se le dise aussi, pas sûr que les "cadors" d’outre-Manche que sont Bath, Bristol ou Northampton, auraient fait beaucoup mieux…