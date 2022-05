CHAMPIONS CUP. La clé de la fraîcheur du Leinster ? Ne jouer (quasiment) que la coupe d'Europe

Vulgairement, on pourrait dire que le Leinster ne joue que la CE cette saison. D'où l'incroyable impression de fraîcheur de cette équipe programmée pour gagner.

"Quand je suis sorti, il y avait Jonny Sexton qui échangeait son maillot avec Romain Ntamack. L'un a 36 ans et l'autre 22. Mais il y en a un qui a joué 27 matchs et l'autre 12. C'est quelque chose qui s'est un peu vu, même si le constat est limpide." Au sortir de la défaite 40 à 17 face au Leinster, Ugo Mola était sans équivoque pour Rugbyrama. Pour lui, il y avait un gouffre trop important entre son équipe et les Irlandais ce samedi, notamment au niveau physique. Au vrai, pour être tatillon, Sexton n'avait pas joué 12 mais 14 matchs cette saison avant cette rencontre. Mais la donne est la même : en terme de préparation pour ces grands rendez-vous, les Irlandais et plus particulièrement les Leinstermen ont un avantage énorme sur nos Français.

Et ce grâce à la priorité donnée à la Champions Cup chez les Celtes, déjà, mais aussi à l'effectif pléthorique de la province basée à Dublin. Qui est certainement le plus fourni d'Europe aujourd'hui. Rendez-vous compte : face à Toulouse, 13 des 15 titulaires étaient des internationaux irlandais en puissance. Mais surtout, dans cette équipe, lorsque Furlong sort, c'est le quintuple vainqueur du Super Rugby Michael Ala'alatoa (1m89 pour 132kg) qui le remplace. Derrière le virevoltant Gibson-Park ? Luke McGrath, 19 capes avec les Verts. L'on pourrait continuer comme ça pendant des lignes et des lignes, mais on vous dira simplement qu'en tribunes ce samedi, étaient présents des garçons comme Jordan Larmour, Devin Toner, Sean Cronin ou encore Will Connors. Ce qui permet aux hommes de Leo Cullen de faire tourner en URC tout en y étant 1ers malgré tout, mais surtout de "choisir" leurs matchs.

Un exemple ? Au-delà de Sexton, bientôt 37 piges et plus que jamais ménagé autant que faire se peut, AUCUN des 23 Leinstermen présents sur la feuille de match en demi-finale de Champions Cup n'a disputé plus de 20 matchs cette saison. En face, la moyenne des internationaux tricolores (ils étaient 10 dans le groupe stadiste) tourne autour des 25 rencontres jouées. Avec des garçons comme Ntamack, donc, ou encore Jelonch qui en sont déjà à 28. Et lorsque vous rajoutez à cela l'obligation des Toulousains de tout donner en Top 14 également puisque leur qualification n'est en rien acquise, ou encore les prolongations disputées face au Munster le week-end précédent, l'équation était quasiment impossible à résoudre.

Pour ceux qui se demandaient encore d'où venait cette impression palpable d'exacts opposés niveau fraîcheur entre les deux formations, voilà peut-être un embryon de réponse. D'autant que, cerise sur le gâteau, les pensionnaires de l'Aviva ont un planning plus qu'aménagé depuis le retour du 6 nations fin mars. C'est simple, les internationaux n'ont depuis joué que 4 matchs, dont 3 de coupe d'Europe. Quand les Toulousains, eux, furent sur le front à 7 reprises et non des moindres... On pourrait continuer la comparaison jusqu'au bout de la nuit mais à la place, les mots de fin iront à Ugo Mola : "On était tellement contents d'être là qu'on ne va pas se plaindre. (...) Il y a une saison à terminer, avec un titre national à défendre."