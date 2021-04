Champions Cup. Jonathan Sexton (Leinster) privé de demi-finale après sa commotion

Champions Cup. Et pendant ce temps, Sexton victime d'une nouvelle commotion contre ExeterLe Leinster se déplacera dimanche sur la pelouse du Stade Rochelais sans son ouvreur Jonathan Sexton. Victime d'une commotion en quart de finale face à Exeter, l'international n'est pas suffisamment remis pour cette demi-finale à Marcel-Deflandre. Ross Byrne devrait donc être titulaire face aux Maritimes. Notez que Garry Ringrose et James Ryan pourraient tenir leur place après avoir été absents sur blessure. Ces derniers mois, le numéro 10 n'a pas été épargné par des chocs à la tête aussi bien avec le Leinster que sous le maillot de l'Irlande. D'aucuns estiment que le joueur de 35 ans devrait réfléchir à stopper les frais.

Leinster confirm Johnny Sexton will not return for the La Rochelle game this weekend due to his head injury.



Sexton will continue to be assessed as part of the Graduated Return to Play process.