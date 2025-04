CHAMPIONS CUP. Jalibert sur le banc, Carbery au révélateur : la compo de l'UBB entre puissance et incertitude

Ce dimanche, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit l'Ulster pour un huitième de finale qui risque d'être plus indécis qu'il n'y parait.

Bordeaux attendait les matchs couperets : ils sont là. Après avoir dominé la concurrence pendant tout l’hiver en phase de poules, l’UBB doit confirmer son statut. Pour entamer ces phases finales, les Girondins reçoivent l’Ulster à Chaban Delmas dimanche.

Dans un stade à guichets fermés, pas le droit à l’erreur pour les locaux. D’autant plus qu’ils ont prouvé leur supériorité en s’imposant en Irlande face à cette même équipe il y a quelques mois (19-40).

Pourquoi la Champions Cup ne fait plus rêver ? (et comment la sauver)

Une promenade de santé ?

Sur le papier, ce match ne doit être qu’une formalité. L’équipe est taillée pour un objectif bien plus élevé : celui de remporter un trophée.

Mais il y a un « mais ». L’UBB ne sera pas au complet, loin de là. Hormis Gazzotti et Bielle-Biarrey, laissés au repos, l’infirmerie se remplit de manière inquiétante. Certains cadres restent sur le carreau avant d’entamer la période la plus importante de l’année. Gray, Boniface, Retière, Sa, Matiu et Depoortere restent à quai. Ajoutez à cela les absences longue durée de Tatafu, Swinton et Sadie, et le pack se retrouve largement diminué.

Longtemps incertain pour ce match, Matthieu Jalibert débutera sur le banc, souffrant d’une béquille cette semaine. Espérons que Yannick Bru ne soit pas obligé de le faire rentrer plus tôt que prévu. Ce sera aussi l’occasion pour l’Irlandais Joey Carbery d’enfin connaître un match référence en Gironde. Il sera associé à l’indéboulonnable Maxime Lucu.

Une composition sérieuse

Malgré tout, l’équipe alignée peut rassurer les supporters. Après une semaine de pause, Damian Penaud est de retour pour tenir la baraque sur son aile. Le centre du terrain est verrouillé avec la paire Tapuai-Moefana. L’attelage en deuxième est costaud : Cazeaux-Coleman.

Au-delà des noms, c’est le contenu qui sera intéressant. Après avoir sombré en touche sur la pelouse du Racing 92 (8 lancers égarés), une réaction est attendue. Maxime Lamothe fait son retour dans le XV de départ pour sécuriser ce secteur. Romain Laterrade, coupable désigné de ce naufrage, aura l’occasion de se rattraper en entrant en cours de match.

CHAMPIONS CUP. 4 clubs français en quarts, Toulouse se balade, les pronos des huitièmes de finale

Plus largement, la conquête devra être propre pour rassurer tout le monde avant les prochaines échéances. Car si l’Ulster tombe, ce sera La Rochelle ou le Munster au programme le week-end prochain. Autrement dit, le défi sera tout autre.