RUGBY. ''Il n’y a que deux clubs français qui peuvent gagner la Coupe d’Europe'', vous validez ?

Selon Jean-Baptiste Lafond, consultant chez Eurosport, seuls deux clubs du Top 14 peuvent légitimement espérer remporter la Champions Cup.

Toulouse et La Rochelle comme seul espoir

En revenant sur ce week-end chargé de Champions Cup, Jean-Baptiste Lafond n'a pas manqué d'évoquer le cas de Toulouse et de La Rochelle, qui domine ce Groupe B en Champions Cup. Ce dernier, à l'occasion d'un podcast, nous a fait part de ses impressions concernant ces deux équipes : "Il n’y a que deux clubs français qui peuvent gagner la Coupe d’Europe, c'est Toulouse et La Rochelle, le reste, on ferme." Il est vrai que ces deux grosses écuries du Top 14 ont des chances d'aller au bout cette année, après le sacre de La Rochelle la saison passée, et celui du Stade Toulousain en 2021.

" C'est une année de transition pour le Racing"

En revenant aussi sur le match opposant son ancien club, le Racing 92, aux joueurs des Harlequins, Jean-Baptiste Lafond a mis le doigt sur les lacunes des Franciliens. Selon lui, l'équipe est en reconstruction : "Le Racing a été trop indiscipline, et manquait de consistance, c'est une année de transition, avec aussi l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Il faut des animaux devant, il faut des sauvages, de la connerie, et je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là le Racing soit armé cette année." En effet, si pour l'ancien arrière du 15 de France, la qualification pour les phases finales de la Champions Cup semble terminée, il est exact que la tâche s'annonce plus que compliquée, en sachant que le Racing devra aller s'imposer en Irlande, dans l'antre du Leinster. À l'aller, les coéquipiers de Finn Russell avaient perdu 10 à 42, au Havre.

"Castres sent les naseaux de Brive et Perpignan"

En évoquant Castres, Lafond se tourne logiquement vers la situation des Tarnais en championnat, qui n'avait finalement pas grand intérêt à essayer de performer en Champions Cup. Ce dernier souligne également le fait que des équipes en formes comme Brive sont à l'affut en cas de coup de mou des Castrais : "Non seulement la qualification s'éloigne, mais ils sentent les naseaux de ceux qui ne veulent pas descendre comme Brive et Perpignan, donc la saison est loin d'être finie." Ensuite, pour revenir à la défaite de Bordeaux en Afrique du Sud, le consultant d'Eurosport juge que ce match délocalisé depuis cette année, avec la nouvelle formule de la Champions Cup n'est pas la bonne : "Ce match en Afrique du Sud est grotesque, c'est comme délocaliser le Paris-Dakar en Argentine, le seul intérêt, c'est le climat, sinon ça ne sert à rien."