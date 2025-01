Champions Cup. Froid polaire, absences: les Sharks espèrent-ils vraiment inquiéter l’armada girondine ?

Face à des Sharks affaiblis et au choc du froid girondin, l'UBB a une chance unique de sécuriser la première place de la poule. Mais gare à la décompression en cette journée décisive.

La 4e journée de la phase de poules de la Champions Cup s’annonce décisive pour nos clubs de Top 14. Entre matchs couperets et déplacements périlleux, les équipes françaises devront sortir le bleu de chauffe pour sécuriser leur qualification.

L'UBB veut terminer le boulot

De son côté, l'UBB est dans la meilleure des positions pour s'offrir des phases finales à domicile. Larges vainqueurs d'Exeter le week-end dernier, les protégés de Yannick Bru accueillent les Sharks cette semaine. Une équipe diminuée et qui va devoir non seulement faire face à l'armada offensive de Bordeaux. Mais aussi à des conditions qui changent radicalement du match contre le Stade Toulousain.

Après la moiteur de Durban face à Toulouse, Kolisi et ses coéquipiers ont découvert l'hiver tricolore. "Nous sommes arrivés mardi et il faisait moins deux degrés, ce qui a été un choc pour le système car il faisait incroyablement chaud à Durban quand nous sommes partis".

À Bordeaux, les Sharks se préparent à défier l'UBB dans un match à fort enjeu. Selon SA Rugby Mag, les Sud-Africains se méfient d’une équipe bordelaise qui possède un énorme potentiel offensif. "C’est une équipe qui marque beaucoup d’essais. Sur leurs cinq ou six derniers matchs, ils n’ont pas marqué moins de 35 points. Nous savons que défensivement, nous devons retrousser nos manches."

Des Sharks sans mordant ?

Via IOL Sports, le 3e ligne Phepsi Buthelezi promet malgré tout un combat physique, tout en soulignant que les Sharks devront faire sans plusieurs cadres, comme précisé sur SuperSport. Les Sharks ont voyagé sans les Springboks Jordan Hendrikse, Eben Etzebeth, André Esterhuizen, Aphelele Fassi, Vincent Koch et Makazola Mapimpi. Une aubaine pour l’UBB, qui a toutes les cartes en main pour sécuriser la première place de la poule. Et un parcours "ouvert" lors des phases finales.

"Il est intéressant de noter que l'entraîneur de l'attaque bordelaise est Noel McNamara, l'Irlandais, qui a passé trois ans aux Sharks," rappelle iol.co.za. Sans oublier que Yannick Bru a aussi entrainé les Sharks avant de rejoindre Bordeaux. A ses côtés également, Shaun Sowerby, ancien capitaine de la franchise sud-africaine. Laquelle n'est clairement pas favorite en terres girondines.

SuperSport de rappeler que Les Sharks ont gagné à Bordeaux il y a deux ans (16-19), "mais l'équipe actuelle de Bordeaux est très différente de celle-là, car ils ont beaucoup grandi depuis et ce n'est que l'année dernière qu'ils ont franchi le pas pour devenir reconnus comme l'une des puissances du rugby français, aux côtés de Toulouse et du double tenant du titre de la Champions Cup, La Rochelle."

Fessée par Toulouse en finale de Top 14, l'UBB a clairement franchi un cap cette saison. Ce revers, ainsi que l'échec en Champions Cup, ont fait grandir ce groupe. Il a non seulement gagné en talent mais surtout en expérience. Laquelle pourrait servir à Bordeaux à se hisser en finale sur les deux tableaux. Mais avant de rêver de titre, voire de doublé, il va falloir négocier ce dernier match de poules et éviter cette décompression qui a déjà frappé les Bordelais, comme cela avait été le cas après le succès sur le Stade Toulousain en Top 14.