CHAMPIONS CUP. Flop en Top 14, cette ancienne terreur du Super Rugby va-t-elle bousculer le Stade Toulousain ?

Boule de muscles, du gaz à revendre : flop en Top 14, Izaia Perese va-t-il bousculer le Stade Toulousain en Champions Cup ?

Si vous êtes un aficionado du Super Rugby, vous le connaissez forcément tant il a détonné au sein de la ligne d’attaque des Waratahs pendant plusieurs saisons. Si vous ne suivez en revanche que le Top 14, il y a moins de chance que son nom vous ait marqué. Quoi que…

VIDEO. L'ancien Bayonnais Izaia Perese fait des misères aux Crusaders mais ça ne suffit pasIzaia Perese, international australien aux 6 sélections (dont un match du Mondial 2023) est en effet passé par Bayonne en 2020. À l’époque, le club basque signe ce garçon venu de la NRL et du rugby à XIII dont personne n’a jamais entendu parler, ou presque. Un pari, puisque le garçon venait de se faire licencier du prestigieux championnat treiziste pour une affaire de drogue.

Bilan ? 5 petits matchs et puis s’en va, l’ancien joueur des Broncos vivant très mal le fait d’être loin des siens. Dimanche face à Toulouse et sous les couleurs de Leicester, il reviendra donc jouer en France, 4 ans après l’avoir quittée.

Une boule de nerfs

Au-delà des ennuis extra-sportifs d’il y a quelques années, Izaia Perese demeure donc un 3/4 centre de 27 ans très explosif et extrêmement dangereux offensivement, dans un profil proche du septiste argentin Luciano Gonzalez.

Une boule de muscles (1m78 pour 95kg) difficile à mettre au sol, qui sera une nouvelle fois le principal danger offensif des Tigers, qui en comptent pourtant d’autres (Kata, Hassell-Collins). A Leicester, où il débarquait l’été dernier, il a en effet rapidement pris ses marques.

Auteur de 2 essais en 3 matchs de Champions Cup, il sera à surveiller de près par le Stade Toulousain ce week-end. D’autant qu’en l’absence de Pita Ahki et Santiago Chocobares, les Rouges et Noirs pourraient souffrir physiquement face au milieu de terrain très compact et puissant de Leicester, même si Delibes a été titularisé en 13 pour compenser cela.

Mais Toulouse a probablement l’expérience et les ressources pour trouver le moyen de contrer les gaillards passés par le XIII, qui ont parfois du mal à se baisser et à coulisser en défense…