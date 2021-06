VIDEO. L'ancien Bayonnais Izaia Perese fait des misères aux Crusaders mais ça ne suffit pas

L'ancien joueur de Bayonne Izaia Perese semble avoir retrouvé la santé. Désormais sous les couleurs des Waratahs, il a sorti un énorme match face aux Crusaders.

Bayonne - Izaia Perese rentre au pays après une lourde dépressionLes Crusaders n'ont fait qu'une bouchée des Waratahs en Super Rugby avec une victoire sans appel de 54 à 28 à la faveur de huit essais. Cependant, un homme s'est illustré côté australien : Izaia Perese. Nous avions quitté le centre en proie à des problèmes psychologiques alors qu'il évoluait sous les couleurs de Bayonne. L'Aviron, qui l'avait recruté en provenance des Broncos en NRL, l'avait libéré en décembre dernier pour qu'il puisse prendre soin de lui.

Visiblement, Perese va beaucoup mieux et c'est tant mieux.

Face aux Néo-Zélandais, il s'est non seulement offert un essai à la 54e, mais il a été le joueur le plus en vue chez les Tahs. Si ces derniers sont à la peine cette saison, Perese a apporté toute sa puissance en attaque et en défense avec de grosses prises de balle et des plaquages solides.

Reviendra-t-il en France à la fin de la saison ? Il était sous contrat jusqu'en 2022, mais avait selon L'Equipe confié à ses coéquipiers qu'il ne retournerait pas dans l'Hexagone. Sa puissance n'aurait sans doute pas été de trop pour aider Bayonne à se maintenir en Top 14. Il n'avait joué que cinq rencontres, dont trois comme titulaire, avant de repartir.