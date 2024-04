CHAMPIONS CUP. Flament et Ramos de retour, Dupont et Ahki toujours présents dans notre compo probable face aux Chiefs

Ce week-end, le Stade Toulousain sera opposé aux Chiefs d'Exeter pour le compte des quarts de finale de la Champions Cup. Évidemment, la grosse armada est de sortie pour rejoindre les demi-finales.

Flament de retour dans le XV de départ

Difficile de faire mieux que la précédente composition pour Ugo Mola et son staff, qui avaient déjà envoyé leurs meilleurs soldats au front face au Racing 92. Pour affronter les vainqueurs de l'édition 2020 de la Champions Cup, c'est également du lourd.

Pour débuter, Cyril Baille, Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri restent titulaires en première ligne, bien que ce dernier ait eu des douleurs au dos face aux Franciliens.

Pour la deuxième ligne, petit changement avec la titularisation de Thibaud Flament, qui retrouve le XV de départ après avoir connu des prestations plus timides qu'à l'accoutumée. Ce dernier est évidemment associé au tank Emmanuel Meafou dans la cage.

En troisième ligne, rien ne bouge non plus et Jack Willis retrouvera ses compatriotes dès le coup d'envoi du match. Ensuite, François Cros sera aussi titulaire tout comme Alexandre Roumat qui n'en finit plus d'enchaîner les bonnes performances.

Barassi out, Costes titulaire

La ligne de trois-quarts de Toulouse a été très en vue le week-end dernier, notamment avec un Pita Ahki des grands jours. La charnière a aussi été performante, mais ne sera pas la même cette fois-ci. En effet, le staff toulousain privilégierait un retour de Thomas Ramos à l'ouverture, afin de faire souffler Romain Ntamack qui ne fait que son retour à la compétition.

Ensuite, autre changement notable de cette composition, avec le forfait de Pierre-Louis Barassi qui devrait aussi manquer plusieurs matchs avec Toulouse. Le second centre a été touché aux côtes face au Racing 92. Il est donc remplacé par Paul Costes qui a été très bon lors de sa rentrée. Ensuite, Pita Ahki est, lui aussi, titulaire, et sera à surveiller comme le lait sur le feu.

Dans le trio du champ profond, pas de surprises avec la titularisation de Mathis Lebel, de Juan Cruz Mallia et de Blair Kinghorn qui devrait cette fois laisser le tir au but à Thomas Ramos.

Contrairement au match face au Racing 92, nous pensons que le banc des finisseurs sera en 5-3, avec Marchand, Neti, Merkler Arnold et Brennan devant. Derrière, Paul Graou remplacera Dupont, Ntamack devrait aussi être présent et Arthur Retière réintégrera le groupe.