CHAMPIONS CUP. Dupont absent : Toulouse ''incapable de gagner'', selon cet observateur anglais

Le Stade Toulousain file vers une demi-finale de Champions Cup sans Antoine Dupont. Pour certains observateurs, c’est un obstacle trop grand à surmonter.

C’est un refrain que l’on connaît trop bien. Dès qu’Antoine Dupont n’est pas là, c’est tout le Stade Toulousain qui semble chercher sa respiration. Ce constat, Gavin Mortimer — journaliste britannique aguerri et fin connaisseur du rugby européen — n’a pas hésité à l’écrire noir sur blanc dans RugbyPass. Selon lui, sans Dupont, Toulouse n’a tout simplement pas les armes pour aller au bout en Champions Cup.

Et les chiffres plaident pour sa thèse. Après avoir roulé sur la phase de groupes avec 60 points passés à Exeter, l’Ulster et Leicester, les Rouge et Noir ont eu beaucoup plus de mal face à Sale et Toulon. Des victoires, oui. Mais sans briller. Et souvent dans la douleur.

Une absence qui pèse lourd

Blessé au genou début mars, Dupont est forfait pour toute la fin de saison. Une absence qui pèse tant son influence structure le jeu toulousain depuis des années. Le Stade a bâti son système autour de lui, de sa vitesse et de sa capacité à renverser un match d’un éclair.

"Le seul autre joueur capable de créer quelque chose à partir de rien, c’était Capuozzo. Et il s’est blessé aussi", pointe Mortimer, qui n’épargne pas non plus Romain Ntamack, "plus le même joueur depuis sa propre rupture des ligaments croisés il y a 18 mois".

La critique est sévère, mais elle est juste. L’arrière-garde toulousaine, privée de ses deux électrons libres, semble moins inspirée, plus scolaire. La charnière Graou-Ntamack peine à trouver la même alchimie. Et les phases offensives sont plus lisibles.

L’ombre des Bordelais et du Leinster

Avant même de rêver d’une nouvelle finale européenne, Toulouse devra passer l’obstacle bordelais. Et là encore, Mortimer prévient : "Lucu-Jalibert, c’est la charnière la plus en forme du Top 14. Et derrière, avec Penaud et Bielle-Biarrey, l’UBB a les deux meilleurs finisseurs français du moment".

Mais plus encore que Bordeaux, c’est l’ombre du Leinster qui plane sur cette édition. Intouchables depuis le début de la phase finale (62-0 contre les Harlequins, 52-0 contre Glasgow), les Irlandais impressionnent. Leur profondeur d’effectif, leur rigueur, leur cohérence collective les placent au-dessus du lot. Pour Mortimer, la messe est presque dite : "Il est difficile d’imaginer une autre équipe remporter la Champions Cup le 24 mai". Ça fait pourtant six ans que ça dure !

Toulouse, le retour du doute ?

À ce stade de la saison, le Stade Toulousain n’est plus aussi dominateur. Il reste redoutable, bien sûr. Mais moins tranchant. Plus vulnérable. "Ils ont concédé 14 pénalités contre Toulon, perdu trois touches… même Ramos a failli au pied avant de sauver les meubles dans les derniers instants", écrit Mortimer.

Le constat est amer : sans Dupont, le Stade Toulousain semble moins maître de son destin. Et le timing est terrible. Car en mai, c’est là que se jouent les titres. Et que les absences ne pardonnent pas.

Ugo Mola le sait : s’il veut mener ses hommes jusqu’au bout, il faudra trouver d’autres leviers. Miser sur la force du collectif, sur l’expérience des cadres, sur une discipline retrouvée. Car le talent est là, le vécu aussi. Mais il manque une étincelle. Celle qu’Antoine Dupont allume habituellement. Sans lui, c’est tout Toulouse qui doit rallumer la flamme.