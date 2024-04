CHAMPIONS CUP. Retour d'atouts majeurs à La Rochelle pour renverser les Stormers

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours des huitièmes de finale de la Champions Cup, et pour son déplacement en Afrique du Sud, les Rochelais pourront compter sur deux renforts de choix.

Le pack se consolide

Face à Oyonnax, le staff maritime avait eu la mauvaise surprise de voir sortir sur blessure Georges-Henri Colombe. Résultat des courses, ce dernier est touché au genou, et sera forfait pour le match face aux Stormers, qui est primordial pour la fin de saison.

Néanmoins, Uini Atonio tiendra bel et bien son rang, et la mêlée rochelaise accueillera aussi deux joueurs qui n'étaient plus apparus depuis quelques week-ends. En seconde ligne, si Picquette, Lavault ou encore Dillane faisaient parfaitement la maille, un certain Will Skeltnon manquait à l'appel.

Le colosse des Wallabies n'a plus joué depuis le 3 mars dernier face à Montpellier, et avait aussi observé une pause de plus d'un mois avant cela pour une blessure au mollet contre Toulon. Certainement ménagé par Ronan O'Gara et ses adjoints, sa période de reprise semble se profiler ce week-end.

L'homme aux 30 sélections avec l'Australie a été aperçu dans l'avion qui se dirigeait vers le Cap mardi. Il était également bien présent en Afrique du Sud ce mercredi, lorsque les champions d'Europe en titre ont posé leurs valises.

Avec lui, un autre cadre de La Rochelle a pris la destination du pays des Springboks, en la personne de Levani Botia. Ce dernier n'a aussi plus joué depuis le 9 mars face au Stade Français, mais devrait vraisemblablement être dans le groupe ce week-end. Les deux hommes étaient de la partie lors du premier affrontement, et auront donc à cœur de venger cet affront survenu dans les derniers instants du match.

Kerr-Barlow et Danty aussi présents

Si ces deux gaillards sont probablement de retour à la compétition, un autre membre incontournable de l'effectif devrait être titulaire. Le All Black Tawera Kerr-Barlow devrait naturellement retrouver le numéro 9, lui qui l'a quitté aussi face à Paris.

Ce dernier est le maître à jouer du Stade Rochelais depuis plusieurs saisons et sa mise à l'écart du groupe est forcément lié aux échéances importantes auxquelles va faire face La Rochelle. Celui qui a porté le maillot des Blacks a 27 reprises devrait être associé à Antoine Hastoy, bien qu'ils n'aient plus joué ensemble depuis un mois.

Enfin, Jonathan Danty a aussi pris l'avion ce mardi, et postule pour une place de titulaire face aux Stormers. L'international français a purgé sa peine, lui qui avait été suspendu cinq semaines en raison d'un plaquage dangereux face à l'Italie. Ce dernier a effectué un programme de plaquage avec World Rugby, réduisant d'une semaine sa suspension.

Le centre du XV de France devrait logiquement être associé à Seuteni, son fidèle compagnon. Avec tous ces retours, La Rochelle ne sera pas loin d'afficher sa meilleure composition ce week-end, et tentera d'être la première équipe de la compétition à gagner un match en Afrique du Sud (12 victoires sud-africaines) !

