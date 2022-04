Champions Cup. Morgan Parra et Camille Lopez vont battre un record vieux de 41 ans face à Leicester

Ce dimanche, Morgan Parra et Camille Lopez seront une nouvelle fois associés à la charnière avant d'affronter Leicester en Champions Cup. Les deux hommes s'apprêtent à battre un vieux record.

Ce dimanche, Clermont reçoit Leicester en huitième de finale aller de Champions Cup. Pour ce match au sommet, face au leader de Premiership, le staff de l'ASM a décidé d'aligner sa charnière d'expérience. À la mêlée, Morgan Parra, 33 ans et 71 sélections avec le XV de France. À l'ouverture, Camille Lopez, 33 ans et 28 apparitions sous le maillot bleu. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous, les deux joueurs étant chacun titulaires à leurs postes respectifs, même si Parra se partage le temps de jeu avec Bézy, blessé cependant à l'heure de l'écriture de ces lignes. Oui, mais voilà. Ce match sera tout sauf anodin pour les deux trentenaires. Pourquoi ? Parce que comme l'a indiqué le club auvergnat sur ses réseaux sociaux, cela sera la 90ᵉ fois que Parra et Lopez seront associés à la charnière. Un record au sein du club, auparavant détenu par Yves Lafarge et Jean-Pierre Romeu associés à 89 reprises entre 1976 et 1981. Les deux joueurs, s'apprêtent donc à rentrer encore un peu plus au sein de l'histoire du club. Pour rappel, ils ont remporté ensemble un Bouclier de Brennus en 2018, en s'imposant face à Toulon en finale.

Ils entrent dans l’Histoire du club en devenant la charnière la plus titularisée de l @ASMOfficiel devant Yves Lafarge et Jean Pierre Romeu (entre 1976-1981) pic.twitter.com/QlIiigqmIC — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 8, 2022

La première fois que les deux joueurs ont commencé une rencontre côte à côte, c'était il y a déjà près de 8 ans, lors de la saison 2014-2015. Le 23 août 2014 plus précisément, sur la pelouse de Brive, pour une victoire 21 à 6. Pour la petite histoire, les deux hommes avaient à eux seuls inscrits tous les points de leurs formations. Parra avait passé deux pénalités en début de match avant que Lopez n'inscrive un drop avant les citrons et ne convertisse quatre coups de pieds au retour des vestiaires. Les deux demis ont également été associés en équipe de France, notamment lors du Tournoi des 6 Nations 2019. Lors des deux premiers matchs, malheureusement perdus, face au Pays de Galles au Stade de France puis contre l'Angleterre à Twickenham. Aujourd'hui, Parra et Lopez vivent leur dernier moment sous le maillot clermontois. Et pour cause, le premier, après 13 ans de bons et loyaux services, s'envolera pour le Stade Français la saison prochaine. Le second, après 7 saisons et près de 8 ans en Auvergne, rejoindra son Pays basque natal puisqu'il s'est engagé avec l'Aviron Bayonnais pour les deux prochaines années. Une belle campagne européenne, serait une juste récompense pour un duo indissociable, qui aura marqué l'histoire du club.

