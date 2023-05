CHAMPIONS CUP. Charlie Ngatai, l’inattendu Maori qui pourrait punir La Rochelle en finale

Remarquable de justesse face à Toulouse, l’ancien lyonnais Charlie Ngatai devra être mis sous pression pour éviter de jouer la même partition face à La Rochelle, en finale.

Et dire que certains se réjouissaient de l’absence de Robbie Henshaw face à Toulouse. Là, beaucoup arguaient que la blessure de l’Irlandais de 29 ans, partenaire historique de Jonathan Sexton et Garry Ringrose au milieu du terrain, pouvait décontenancer le Leinster. Sauf qu’une nouvelle fois, les Boys in Blue ont montré qu’ils possédaient l’effectif le plus pléthorique d’Europe. A Dublin, on remplace un Molony par un Jason Jenkins, un Furlong par un Michael Alaalatoa, un Conan par un Ryan Baird (tout en laissant tranquillement Will Connors ou Rhys Ruddock à la maison) sans coup férir. Un James Lowe, absent, par Jordan Larmour, aussi. Et lorsqu’un centre se blesse, c’est un joker de luxe néo-zélandais qui rentre dans le game. C’est ainsi qu’après presque 4 mois d’absence, Charlie Ngatai était titulaire en 12 face au Stade Toulousain. Remplacé assez tôt pour ne pas avoir à puiser trop profond dans ses ressources ni risquer une rechute, l’ancien du LOU a réalisé 53 très bonnes minutes sur la pelouse de l’Aviva Stadium. Tranchant et bien sûr intelligent, à l’image de sa percée depuis ses propres 22m après 2 minutes de jeu, rude en défense (en témoignent ses 2 plaquages offensifs), le natif de Gisborne a surtout eu une grande influence dans le jeu du Leinster de par sa palette technique.

RESUME VIDEO. Pas de miracle pour le Stade Toulousain, battu une fois de plus par le Leinster en demiePlusieurs fois, on le vit amorcer des inversions de sens ou être servi en premier attaquant, non pas pour aller défier plein axe grâce à son quintal bien fourni, mais plutôt pour distribuer le jeu grâce à ses skills et sa vision au-dessus de la moyenne. Car Ngatai a beau afficher près de 105kg sur la balance et cette force remarquable dans le bas du corps notamment, il n’en reste pas moins un vrai profil de 5/8ème lorsqu’il évolue en 12. Un luxe, au regard de ses qualités physiques, qui auraient certainement fait de lui le premier centre titulaire des All Blacks sous le mandat de Foster, ou même avant, si les blessures l’avaient épargné. Car combien de centres affichent un profil aussi complet que lui, aujourd’hui ? Ils se comptent sur les doigts de la main, qu’on se le dise. N’oublions pas que le Maori All Black possède également dans sa besace un pied droit avec 60 mètres de longueur, qu’il est capable d’utiliser avec une justesse parfaite en cas de besoin : regardez plutôt son 50/22 magistral trouvé en première période samedi dernier. Ou encore son ballon gratté au sol, à la retombée d’un jeu au pied de pression…

Je pense qu'il a été vraiment, vraiment excellent. Il a fait très peu d'erreurs. Sa capacité à lire les défenses, à obtenir de bonnes situations sont très fortes. Il a aussi fait perdre le ballon à Peato Mauvaka quand Toulouse poussait proche de la ligne du Leinster. (...) Son jeu de passe est excellent, sa distribution est subtile et il est capable aussi de porter le ballon et d'avancer. Pour un gars qui n'avait pas joué depuis janvier, je pense qu'il a réalisé une partie de grande classe. - Brian O'Driscoll pour le podcast Off The Ball





Bref, on a beau louer bien souvent le vaste panel de Pita Ahki du côté de Toulouse, force est de reconnaître que son opposant du jour possède un bagage encore plus impressionnant car plus varié. Il a beau ne pas asséner les cartouches du Haut-Garonnais, Ngatai a montré combien il était précieux dans des rencontres où la stratégie est primordiale, aussi. Un vrai talent, bâti sur des poteaux, qui fait à peu près tout bien. "Charlie Ngatai, c’est du 15/20 partout", disait-on autrefois, lors de ses années à Gerland, en parlant du joueur de 32 ans. Dont le Leinster, malgré les 3/4 de l’équipe d’Irlande dans son effectif, avait fait LA priorité de son recrutement lors de la dernière intersaison. C’est dire…