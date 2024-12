Champions Cup. Abadie, Woki, Lebel, ces Tricolores qui jouent leur avenir sur la scène européenne

Si certains sont allés chercher le maillot lors de la tournée d'automne, d'autres doivent profiter de la Champions Cup pour taper dans l'œil du sélectionneur avant le Tournoi des Six Nations

Ce week-end, la Champions Cup fait son grand retour avec des affiches de rêve sur tous les terrains d’Europe. Si les clubs français espèrent ramener un cinquième trophée consécutif en France, certains joueurs pourront profiter de la compétition pour se relancer. Tour d’horizon des joueurs qui joueront gros sur les pelouses européennes.

Il a disputé 8 matchs cette saison dont 7 en tant que titulaire, il reste donc évidemment un cadre de l’effectif toulousain. Mais si le Stade veut briller sur la scène européenne, il aura besoin de son ailier en grande forme.

En effet, Lebel n’a pas encore marqué d’essai cette saison en 553 minutes jouées. Une période sans réussite plutôt longue pour un joueur évoluant à l’aile d’une des meilleures attaques du continent. S’il veut taper dans l’œil du sélectionneur et espérer concurrencer Penaud et Bielle-Biarrey pour le Six Nations, Lebel sait ce qui lui reste à faire.

S’il a fêté sa première sélection lors du Tournoi des Six Nations 2024 face à l’Italie, Esteban Abadie semble avoir reculé dans la hiérarchie. Sans faire de bruit, le troisième ligne est rentré peu à peu dans le rang.

Son « super-pouvoir » en touche est toujours présent, faisant de lui l’un des meilleurs contreurs du championnat, mais force est de constater qu’il est un peu moins en vue. Pourtant, titulaire à 9 reprises avec le RCT, on sent l’ancien briviste un peu moins impactant et aérien que la saison passée. Ses performances en Champions Cup seront scrutées pour voir s’il est capable d’accrocher à nouveau l’équipe de France.

À l’image de son équipe, qui connait un début de saison poussif, Cameron Woki ne se montre pas sous son meilleur jour. Il doit être capable de faire preuve de leadership pour relancer le Racing 92, et pourquoi pas vivre une belle aventure européenne.

Loin derrière Thibaud Flament et Mickaël Guillard en 2ᵉ ligne, l’ancien bordelais pourrait profiter de la blessure de ce dernier (cheville) pour retrouver le maillot Bleu. Encore faut-il que ses performances en Champions Cup soient à la hauteur de ses ambitions.

Dans un autre registre, le Toulousain doit profiter de la scène européenne pour signer un beau retour sur les terrains. Éloigné de la compétition depuis la dernière demi-finale de Top 14 face à La Rochelle, le pilier international a enfin terminé sa rééducation.

Il postulera pour la réception du Stade Français, le 29 décembre, et disputera donc les deux derniers matchs de poule de Coupe d’Europe, juste avant le Six Nations. L’occasion pour lui, s’il revient en forme, de retrouver rapidement Marcoussis dès janvier.