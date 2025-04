Champions Cup. 450 000€ toujours en jeu, le Stade Toulousain sous pression avant Toulon ?

Melvyn Jaminet a payé cher pour rejoindre Toulouse plus tôt, mais va-t-il enfin être remboursé ? Une situation surprenante à l'approche du choc contre Toulon.

Jaminet avait payé pour venir plus vite à Toulouse

En marge du quart de finale de Champions Cup, L’Équipe nous apprend que Melvyn Jaminet attend toujours que le Stade Toulousain le rembourse des deux emprunts personnels qu’il avait contractés pour racheter sa dernière année de contrat à Perpignan. Montant de l’ardoise : 450 000 euros.

À l'époque, le jeune arrière international avait consenti un gros effort financier pour rejoindre plus tôt la Ville Rose. Un choix du cœur, mais surtout un engagement fort pour accélérer son intégration dans l'un des clubs les plus ambitieux d'Europe.

Sauf qu’aujourd’hui, selon L’Équipe, Jaminet attend toujours le remboursement promis. "Le Stade Toulousain cherche à payer le moins possible", écrivent nos confrères.

Une situation gênante à l’approche de Toulon vs Toulouse

Forcément, cette affaire tombe à un moment particulier. Dimanche, le Stade Toulousain se déplace à Mayol pour un quart de finale de Champions Cup explosif face à Toulon. Un choc à neuf étoiles où Jaminet sera particulièrement attendu… contre son ancien club. Lui qui a réalisé une très grosse performance au tour précédent aux dépens des Saracens.

Dans un effectif où l'exigence est extrême et la culture de la gagne omniprésente, cette histoire de clause non réglée fait un peu désordre. D'autant que Jaminet a les armes pour faire mal à son équipe actuelle, lui qui reste une référence au pied et un joueur décisif dans les grands rendez-vous. Comme il l'a montré face aux Saracens en 8e.

Le Stade Toulousain, qui a été épinglé dans cette affaire et qui devra régler plus d'un million d'euros d'amende, n’a pas encore réagi. Mais nul doute que cette situation sera clarifiée rapidement.

À Toulouse, on aime que les choses soient carrées. Et sur le terrain comme en dehors, les grands clubs se doivent d'être irréprochables.