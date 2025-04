Confiance, système et pied magique : pourquoi Melvyn Jaminet pourrait faire mal à Toulouse ?

Auteur de 32 points en 8ème de finale, Melvyn Jaminet va-t-il cette fois canarder Toulouse ce dimanche en quart ?

Dans la grande affiche qui opposera Toulon à Toulouse, c’est une petite histoire bien particulière à laquelle sera confronté Melvyn Jaminet ce dimanche après-midi.

Sous la chaleur de Mayol, dans un temple qui attend ce match comme le printemps accueille les bourgeons, l’arrière aux 20 sélections retrouvera en effet le Stade Toulousain pour la première fois depuis son départ de la ville rose.

TOP 14. Interdiction de recrutement, retrait de points, l’affaire Jaminet rallume le feu sous le Salary Cap, Revol hausse le ton

Un départ pas vraiment anodin, on le rappelle, puisque l’enfant de Hyères, arrivé en trombe à Ernest-Wallon à l’été 2022, fut d’abord transféré en cours de saison 2023/2024 vers son club formateur, avant que l’on apprenne certains contours du dossier qui depuis, font jaser.

Ajoutez un cela un joueur qui, intelligemment, cherchait à se faire tout petit depuis l’été dernier suite à son actualité personnelle et sa suspension de 6 mois, et vous comprendrez que Jaminet s’est retrouvé bien malgré lui au cœur d’une nouvelle actualité grinçante, ces dernières semaines. Bien qu’il n’y soit strictement pour rien…

Un arrière en grande forme

Reste que si le RCT ne l’avait pas fait joué la saison dernière face à son ancien club pour éviter tout problème, l’arrière de 25 ans sera cette fois bien là face au Stade Toulousain. Et autant dire qu’après 6 mois à trépigner sur le bord du terrain, Jaminet a du feu dans les jambes et a retrouvé pas mal de confiance.

Bouillonnant depuis son retour, l’ancien Perpignanais prend bien plus de place dans le système de Pierre Mignoni, qu’il a donc eu le temps d’intégrer pleinement du côté du RCT Campus. Plus tranchant, plus culotté aussi, le canonnier du club au muguet n’a, qui plus est, rien perdu de son coup de chausson unique.

Serin aux commandes, Ribbans au combat, la compo probable du RCT pour le match de l’année face à Toulouse

Résultat, depuis son retour à la compétition, ledit Melvyn a déjà inscrit 4 essais et 68 points. Dont 32 unités le week-end dernier face aux Saracens. Et si la tournure du match allait en ce sens, il fallait néanmoins réussir le 10/12 au pied qu’a claqué l’arrière et buteur. Dont une pénalité de 50 mètres sans forcer.

Dimanche, Toulouse, qui connaît par cœur les qualités de son ancien joueur, devra donc faire preuve d’une discipline sans faille, sous peine d’être puni illico. Tout en le pressant pour ne pas avoir à s’exposer à ses qualités de vitesse et d’animation. Lui qui, bien souvent désormais, use de sa formation d’ouvreur pour faire office de 5/8ème. Rôle d’un certain Thomas Ramos dans le système du Stade Toulousain…