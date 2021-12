CHAMPIONS CUP. 1ère Journée. Les favoris font un sans faute

La première journée de Champions Cup nous a permis de voir plus clair sur les forces en présence. Ce qu'il faut retenir de la 1ère journée de Coupe d'Europe.

La première journée de Champions Cup n'a pas déjoué les différents pronostics. Tous les favoris au titre sont parfaitement rentrés dans la compétition, et ont vérifié la hiérarchie actuelle du rugby européen. Si Toulouse et le Leinster ont atomisé respectivement Cardiff et Bath, Leicester a signé la grosse performance du week-end en s'imposant à Bordeaux, tandis que les champions d'Angleterre sont repartis de Pierre Fabre la victoire en poche face à une équipe accrocheuse de Castres. À noter aussi la grosse performance du Munster à Coventry face aux Wasps. Les Anglais réduits à 14 suite à un plaquage dangereux de Brad Shields, ont perdu pied face à une équipe handicapé de 34 joueurs pour cause de covid ! 12 joueurs faisaient leurs débuts face à une équipe également touchée par les blessures et le covid (21 absences au total).

Champions Cup. Qui sont les favoris pour succéder au Stade Toulousain ? Les clubs français à leur niveau

Les résultats des clubs français sont apparus mitigés par plusieurs observateurs. En s'y penchant d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'outre Montpellier et Paris pas au niveau et peu concernés, Clermont s'est dépensé face à une équipe de l'Ulster beaucoup plus en place et sûr de son rugby. La victoire des Nord-Irlandais n'est pas si illogique que ça. De même pour Castres qui a échoué de deux points seulement face à un candidat au titre. Le Raçing et La Rochelle ont assumé leurs statuts à l'échelle européenne en plus de l'éternel Toulouse, alors que Bordeaux a manqué d'expérience et de jus face à Leicester. Enchainer le Raçing et Toulouse avant la Coupe d'Europe n'est pas une tâche facile. En clair, les Français ne sont pas moins performants que d'habitude et seront très bien représentés en 8ᵉ de finale.

Les Irlandais au top, les Gallois aux fraises

Les provinces irlandaises ont réalisé un 100% ce week-end. En plus de la démonstration du Leinster, l'exploit du Munster, ou de celui de l'Ulster, le Connacht a également fait forte impression face au Stade Français. En parallèle, les équipes galloises ont été catastrophiques. Sans parler de la défaite sur tapis vert de Llanelli face à Bristol, les Ospreys et Cardiff ont perdu à la maison (face à Sale pour ces premiers), sans compter les Dragons de Newport en Challenge européen défaits par l'Usap à Aimé-Giral ! Le rugby gallois en Coupe d'Europe aura du mal une fois de plus de se faire une place cette saison.

Les Anglais au rendez-vous, les résultats de novembre vérifiés

L'intouchable leader anglais Leicester, le champion d'Europe 2020 Exeter, et les champions d'Angleterre Harlequins, sont bels et bien présents cette saison en Coupe d'Europe. Avec un format permettant à un grand nombre d'équipes de se qualifier en phases finales (16), la nouvelle variable d'ajustement ne sera pas la qualification des clubs, mais leurs parcours jusqu'à la finale. Les inconnues des matchs à élimination directe ne permettent pas de prévoir précisément les futures performances des clubs, mais cette première journée nous indique tout de même que la hiérarchie qui s'est dessinée en novembre lors de l'autumn nations series (France, Angleterre et Irlande invaincues) persiste. Les écossais de Glasgow ont certes fait belle impression face à La Rochelle, mais auront du mal à menacer sérieusement des équipes comme Toulouse, Leinster, Leicester ou Exeter.