Cette star des Bleues aux 61 sélections va prendre sa retraite prochainement

Après 10 ans de carrière et plus de 61 sélections en équipe de France, Romane Ménager a décidé de prendre sa retraite sportive à l'issue de la Coupe du monde.

Clap de fin pour Romane Ménager sur les terrains de rugby. La trois-quarts centre raccrochera les crampons en septembre prochain, à la suite de la Coupe du monde en Angleterre.

En 10 ans de carrière au plus haut niveau, elle a accumulé, jusqu'alors, plus de 60 sélections en équipe de France et deux titres de championne de France en 2016 et 2018.

Romane-Marine : un tandem Ménager

Impossible d'évoquer Marine sans parler de sa sœur jumelle Romane. Elles ont débuté ensemble au LMRC Villeneuve d'Ascq à l'âge de sept ans. Elles gravissent les échelons dans le club nordiste jusqu'à s'imposer comme titulaire et remporter le titre en 2016.

Deux ans plus tard, elles rejoignent toutes les deux, et ensemble toujours, Montpellier. Elles réalisent un gros coup d'entrée puisqu'elles sont championnes de France à l'issue de leur première saison.

En Bleues, elles comptent plus de 60 sélections chacune et ont participé au Grand Chelem sur le Tournoi en 2018, dernier titre en date du XV de France féminin.

La Coupe du monde comme "happy ending"

Débutante en Bleues en 2016, Romane Ménager ne quitte plus le XV de France à partir de 2018. Sur l'aile ou au centre, elle occupe une place de choix par son talent et son expérience dans l'élite.

Devenue vice-capitaine des Bleues, Marine Ménager aura à cœur de mener ce XV de France au bout lors de la Coupe du monde en Angleterre, avant de définitivement dire adieu aux terrains de rugby de haut niveau.