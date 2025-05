Cette pépite française succède à Antoine Dupont sur le circuit à 7, c'est prometteur !

Après Antoine Dupont la saison dernière, la France rafle à nouveau le titre de rookie de l’année au Sevens. C’est, cette fois-ci, le jeune Enahemo Artaud (21 ans) qui a été récompensé pour sa superbe saison.

Il fallait bien se renouveler et enclencher un nouveau cycle pour l’équipe de France à 7 après son titre olympique. C’est chose faite avec l’arrivée de nombreux jeunes comme Benmegal, Artaud, Désert ou encore Arfeuil.

Enahemo Artaud a été le plus en vue de tous et vient d’être élu Rookie de l’année par World Rugby et le Sevens Series. Le tricolore justifie d’ailleurs sa récompense par une bonne performance le week-end dernier à Los Angeles, pour la dernière manche de la saison.

Titulaire et... buteur

S’il a été l’un des rares nouveaux du groupe France à participer à l’ensemble des tournois, il a dû prouver son talent au fur et à mesure des étapes. D’abord remplaçant, il finit par grapiller des minutes, faisant jouer ses qualités athlétiques et son sang-froid.

Cette froideur fait de Artaud un excellent buteur. Sa formation à l’ouverture doit certainement jouer aussi, poste qu’il occupe à XV. En témoigne notamment sa transformation en coin en demi-finale du tournoi au Cap, qui envoie les bleus en finale.

FIN DE MATCH DIGNE D'UN FILM HOLLYWOODIEN 🎦



Simon Désert TRANSPERCE la défense Fidjienne, Enahemo Artaud ne rate pas la conversion de l'essai, la France arrache la victoire et sa place en finale à la dernière seconde 🇫🇷🔥#HSBCSVNSCPT

Des performances qui ont permis à Artaud de devenir un titulaire en puissance de cette équipe bleue, mais aussi buteur par la même occasion.

Paulin Riva lui-aussi récompensé

Il fait partie des anciens de cette équipe justement. Il en est le taulier, et le capitaine. Après avoir été justement récompensé par un titre olympique l’été dernier, il vient d’être sélectionné dans l’équipe type du circuit mondial.

Une première pour lui, plus de 7 ans après ses premiers pas dans le Sevens. À 31 ans, il n’a certainement jamais été aussi bon, avec pour objectif d’emmener cette nouvelle équipe jusqu’en 2028, et les JO aux Etats-Unis.