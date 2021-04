C'est officiel, Jono Gibbes arrive comme entraîneur principal de l'ASM Clermont !

Sans véritable surprise, le Néo-Zélandais a donc été nommé comme entraîneur principal de l'ASM Clermont.

Franck Azéma connaît donc son successeur. Et sans surprise, il s'agit donc d'un ancien de la maison : Jono Gibbes ! Sur son site, l'ASM Clermont a officialisé la venue de son ancien entraîneur des avants (2014 à 2017), qui exerce cette saison du côté de La Rochelle.

#OFFICIEL ⚠️Jono Gibbes jusqu’en juin 2024 ⚠️



Dès le mois de juillet, Jono Gibbes, champion de France avec l’ASM Clermont Auvergne en 2017, fera son retour au club en tant qu’entraîneur principal #YellowArmy



👉https://t.co/iuSPW3DztL pic.twitter.com/pFaQNJi5nr — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 22, 2021

Âgé de 44 ans, le Néo-Zélandais a également entraîné l'Ulster.

Nous sommes très heureux d’avoir trouvé un entraineur du calibre de Jono afin de garantir nos ambitions sportives lors des prochaines saisons. Il connait bien notre club, ses acteurs et son fonctionnement avec lequel il a déjà connu le succès avant de s’enrichir de nouvelles expériences professionnelles en Ulster et à la Rochelle. Son exigence et son professionnalisme démontrés cette saison à travers le parcours remarquable du Stade Rochelais sur les deux compétitions seront le socle de sa prise de fonction dès l’été prochain. - Jean-Michel Guillon sur le site du club

Le dossier Gibbes débloqué, la venue de Franck Azéma à Montpellier pourrait, elle aussi, être rapidement officialisée. Reste à connaître les futurs adjoints de Gibbes chez les Jaunards !