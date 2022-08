Ces 5 joueurs seraient les plus détestés de la planète rugby, vous validez ?

L'ouvreur anglais des Saracens Owen Farrell n'a pas que des admirateurs sur la planète ovale. Il a été élu joueur le plus détesté du monde.

Challenge Cup. Étincelant depuis son retour, Owen Farrell en a-t-il enfin terminé avec ses âneries ?On ne vous apprend rien à vous disant qu'Owen Farrell n'a pas que des admirateurs en France et dans le monde. Son comportement sur le pré, en particulier ses plaquages, a plus souvent exaspéré les supporters qu'il ne les a faits se lever de leur canapé. Et n'allait pas croire que les fans français sont les seuls à avoir une dent contre l'ouvreur du XV de la rose. Récemment, le site anglais Ruck a conduit un sondage auprès de ses lecteurs. Après plus de 1000 votes, devinez qui arrive en tête ? Le joueur des Saracens. "Le capitaine anglais, également connu sous le nom de «Shoulder boy» pour ses plaquages trop hauts, ne se rend pas service avec sa mauvaise technique de plaquage", note le site. Sachez qu'aucun Français n'est dans le top 5.



À la cinquième place, on retrouve le Gallois Dan Biggar dont les vociférations incessantes auprès des officiels horripilent les supporters (et les arbitres). Deux surprises à la 4e et à la 3e place : l'Irlandais Peter O’Mahony et l'Anglais Mike Brown. Ce ne sont pas les joueurs qui nous viennent en tête lorsqu'on parle de joueurs détestés par les supporters. "Un flanker qui joue toujours à la limite et ne manque jamais d'exaspérer les fans de l'équipe adverse", note Ruck. Quant à Brown, sa propension à chercher la confrontation ne plait visiblement pas à tout le monde. Au chapitre des joueurs qui aiment chercher des noises, Eben Etzebeth ne donne pas sa part au chien. Le Sud-Africain se positionne en deuxième place. "Le deuxième ligne vainqueur de la Coupe du monde est sans aucun doute un joueur de classe mondiale, mais il est également l'un des joueurs les plus sales de ce sport."