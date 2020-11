Cécile Grès courageuse, Vakatawa tueur et Jalibert en difficulté : nos notes des Bleus

Nous aussi on a décidé de noter les Bleus face à l'Ecosse. Une sorte de commentaires Vinted du sport.

Quand ta coupe de cheveux fait plus parler que ton jeu, c'est que ça ne va pas. Pourtant, ce qu'il faut retenir de Duncan Weir est bien évidemment que les ouvreurs écossais sont dispensés des heures de musculation.

Cécile Grès : 11/10

Si ton après-midi a été longue, n'oublie pas que Cécile Grès était quasiment seule, barricadée dans une zone au bord du terrain, dans le froid. Le courage, le vrai.

Après sa sortie du cadre des valeurs lors du dernier match face à Castres, le Bordelais était attendu. Notamment par les supporters toulousains qui ont une haine contre cette ville. Haine qui a démarré lorsque les Toulousains ont refusé d'être dirigés par les ducs d'Aquitaine, avant que le vin bordelais ne soit autorisé à la vente devant tous les autres du Sud-ouest. Pour se venger, les Toulousains ont recruté Sofiane Guitoune. Sans commencer, Jalibert est déjà dans l'ombre de Romain Ntamack. L'histoire nous rappellera toujours comment Roberto gérait la concurrence avec Pedro dans Un, Dos, Tres.

Jean-Baptiste Gros : 9/10

Si un nom pareil pourrait pousser la plupart des joueurs à quelques excès, le Toulonnais a impressionné en mêlée, mais pas que. Dans le jeu courant, il a parfaitement exécuté le plan de jeu qui était de taper à quelques centimètres du ruck, sachant que l'option "taper sur le ruck même" n'était pas disponible.

Il a débuté le match avec cette première ligne qui a fait reculer les Ecossais sans alarme de recul. Très actif dans le jeu, il n'a pas été des plus précis en touche, mais essayez de lever les bras avec un collier cervical.

Le Toulousain a été l'un des seuls à prendre des initiatives durant la première mi-temps, puis il s'est rappelé comment joue Anthony Bouthier. Malheureusement, c'était un jour sans dans la qualité du jeu au pied.

La réalisation écossaise : 5/10

Ils ont mis des lignes en plus sur le terrain. Ils ont montré la percussion de Camille Chat sous tous les angles (même si la GoPro placée discrètement sur Price n'a pas été prise en compte). Ils ont fait 36 gros plans sur Van der Merwe, comme un chaton dont on attend de lui qu'il soit mignon. Ils ont utilisé la spidercam comme un hôtel malaisien filmé par un influenceur. Masterclass.

Quel joueur. Ce match nous fait encore plus regretter l'annulation des Fidji et du duel Vakatawa vs Radradra. Mais on se rappelle qu'on aurait pu voir un duel Tuisova vs Rattez.

Sa prestation a été très propre. S'il n'a pas été créateur comme à son habitude, le centre du Stade Français a tout de même fait parler sa vitesse sur quelques actions. Tout comme ce pauvre Roumain.

Si Teddy Thomas a longtemps été critiqué pour sa défense, il comblait ses lacunes par ses atouts offensifs uniques. Bien évidemment, on demande aux ailiers d'être fantasques et de tuer des actions. La chistèra en chandelle rentre dans le fantasque. Le deux contre un a failli tuer une action.

Revenir au pays pour assumer enfin son style douteux comme un étudiant qui part d'Auvergne pour rejoindre la capitale, c'est la vie qu'a décidé de mener Stuart Hogg. Il aurait pu renverser le match si l'en-but était considéré comme touche.

Duhan Van der Merwe : 4/10

Il a été annoncé partout comme la nouvelle pépite du XV du chardon. Il n'a finalement était qu'une paillette. Mais la technique du dos d'âne de Teddy Thomas a empêché le joueur d'Edimbourg de passer la 3e. La Direction interdépartementales des routes n'est pas peu fier de son poulain.

Mohamed Haouas : 9/10

On aimera saluer le calme du joueur, mais il faut parfois accepter que les gens évoluent et font des erreurs. Ce n'est donc pas un exploit que le pilier soit calme. Cependant, on pourra tirer notre chapeau à la stratégie écossaise sur Haouas : le faire dégoupiller. Elle est digne de leurs ancêtres les Highlanders durant la bataille de Culloden : "Narguer l'adversaire y compris en montrant ses fesses, le forcer à attaquer et le tailler en morceaux, telle était la stratégie".