Ce Top 25 des meilleurs joueurs de rugby de l'histoire va diviser les supporters

Le site New Arena, qui affectionne les Tops, a dévoilé son classement des 25 plus grands joueurs de l'histoire du rugby. Un classement qui va diviser les fans.

Se lancer dans un classement de ce type est toujours un peu "dangereux". Il en serait de même avec les joueurs de football ou de basket. Le sport évolue tellement qu'il est compliqué de comparer des sportifs qui ont marqué leur discipline à des époques bien différentes. Mais quand on se lance dans un Top des meilleurs de tous les temps, on se doit de ratisser très large. Quitte à faire des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde. Comme celui par exemple de classer Jonny Wilkinson à la 22e place et Sergio Parisse, "le premier joueur de rugby italien à être nominé pour le joueur international de l'année de l'IRB," sept rangs devant. Pourtant, l'Anglais a longtemps été le meilleur réalisateur de l'histoire. Et il peut se targuer d'avoir remporté la Coupe du monde contrairement au Transalpin. On notera que le site New Arena a placé deux Tricolores dans sa liste : Sella et Blanco. Auriez-vous mis d'autres Bleus ?