Ce projet non-officiel pour la Coupe du monde en 2027 vaut la peine d'être étudié

Un projet pour la Coupe du monde 2027 pourrait révolutionner le format de la compétition. La Russie et l'Australie sont en lice pour l'organisation.

Coupe du monde - La Russie candidate à l'organisation de l'édition 2027Avec le retrait successif de l'Argentine et l'Afrique du Sud, seules l'Australie et la Russie sont encore en lice pour l'organisation de la Coupe du monde en 2027. La première citée est favorite après trois éditions jouées dans l'hémisphère nord. Néanmoins, la patrie des pirojkis n'a pas dit son dernier mot. Le site America Rugby News se fait l'écho d'un projet non officiel pour le Mondial 2027. Appelé "from Asia to Europe", il propose de jouer sur deux continents : l'Asie et l'Europe. En effet, près de 80 % du territoire russe se trouve en Asie tandis que la majeure partie de la population réside en Europe.



Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'idée de passer de 20 à 24 nations en lice réparties au sein de six poules de quatre. Ce qui implique de passer par des 8es de finales. Soit au total 52 rencontres à jouer (contre 48) du 10 septembre au 23 octobre. Une véritable révolution. Ce serait en effet l'occasion de voir des équipes qui n'ont actuellement pas ou plus leur place comme le Brésil, le Portugal, l'Espagne ou encore la Roumanie. Lesquelles auraient une chance d'accéder aux phases finales. En effet, le premier de chaque poule et son dauphin seraient qualifiés pour les 8es de finale. Cependant, les quatre meilleures troisièmes de chaque poule seraient aussi qualifiés.



Alors oui, il y aurait des matchs déséquilibrés dans un premier temps, mais cette participation au Mondial serait à n'en pas douter bénéfique sur le long terme pour les nations mineures. A l'image d'un Japon qui n'est plus un faire-valoir mais bien une équipe sur laquelle il faut compter désormais. Cela donnera plus de saveur à cette compétition dont on ne connaît que trop souvent le dernier carré mais aussi aux matchs de poules. La gestion de la préparation et de la rotation des joueurs seraient encore plus importantes pour tenir sur la longueur. On ne serait pas à l'abri de nouvelles surprises.