''Ce n’est pas complètement con de trouver Bordeaux très bon'' : Mola lâche une phrase culte avant la demie

''Pas jaloux, pas envieux'', mais clairement impressionné. Avant UBB - Toulouse, Ugo Mola a rendu un hommage au club bordelais. De quoi rajouter une couche de tension (et de respect) à ce derby XXL.

Respect mutuel entre voisins de Garonne

À quelques heures du choc tant attendu entre Bordeaux-Bègles et Toulouse en demi-finale de Champions Cup, Ugo Mola s’est confié avec franchise et humilité sur l’adversaire girondin. Et le coach rouge et noir n'a pas fait dans la langue de bois.

TOP 14. Relégation, 17 joueurs en fin de contrat, flou total : le Stade Français joue avec le feuLa rivalité "Garonne nord vs Garonne sud" s’intensifie, mais elle se pare aussi d’un vrai respect. "Force est de reconnaître que c’est admirable, leur chemin. La constitution, la stabilité, le rugby qu’ils proposent…", concède Mola, sans filtre, via La Dépêche. Une manière aussi de saluer le travail de Christophe Urios, puis de Yannick Bru, qui a donné une nouvelle âme à l’UBB.

Et d’ajouter, avec une pointe d’ironie bien sentie : "Je suis entraîneur de Toulouse et formé à Toulouse, mais ce n’est pas complètement con de trouver Bordeaux très bon." Voilà qui a le mérite d’être clair.

"Ils ont des choses à nous apprendre"

Si Toulouse reste Toulouse – une machine à jouer, même sans Dupont ni Ramos – Mola reconnaît sans détours que l’UBB a pris une nouvelle dimension cette saison.

Plus dense devant, plus chirurgical derrière, avec un Lucu patron, un Jalibert capable de coups de génie, un Penaud insaisissable et un Bielle-Biarrey qui enquille les essais. "On n’est pas très jaloux, pas très envieux, mais on regarde ce qu’il se passe ailleurs. Et je pense que Bordeaux a des choses à nous apprendre dans certains secteurs."

Une demi-finale sous haute tension

Ce duel entre deux des équipes les plus joueuses du Top 14 et d'Europe promet des étincelles. La météo pourrait rebattre les cartes, les absences pèsent lourd (notamment côté toulousain), mais l’intensité sera au rendez-vous. Si Toulouse veut prouver qu’il reste le patron du rugby hexagonal, c’est maintenant.

Champions Cup. Ce facteur météo qui pourrait tout changer lors du choc Bordeaux - ToulouseL’UBB, elle, n’a jamais semblé aussi prête pour faire tomber le "grand frère". Dimanche, c’est bien plus qu’un match. C’est une passation possible. Ou un rappel à l’ordre du champion.