Champions Cup. Ce facteur météo qui pourrait tout changer lors du choc Bordeaux - Toulouse

Sous les nuages de Bordeaux, la demi-finale de la Champions Cup pourrait bien réserver des surprises inattendues. Et si la météo devenait le joueur clé du match ?

Qui dominera sous une météo capricieuse ?

La demi-finale de Champions Cup entre Bordeaux et le Stade Toulousain sera-t-elle à la hauteur des attentes ? Elles sont très élevées de chaque côté. Aussi bien chez les joueurs, entraîneurs et supporters. Mais il y aura forcément des déçus. Même si le match doit aller aux tirs au but.

TOP 14. Pourquoi ce 3e ligne toulousain fait trembler Ugo Mola à l'approche des phases finales ?Les récents forfaits dans les rangs des Rouge et Noir ont quelque peu refroidi les ardeurs de ceux qui espéraient voir deux équipes en pleine possession de leurs moyens humains. Espérons que les absences dans un camp comme dans l'autre ne gâcheront pas trop la tête au Matmut Atlantique.

Celle-ci pourrait d'ailleurs être déjà bien impactée par les éléments. Si vous espériez voir un match plein sous le soleil de la Gironde, prévoyez le K-Way si vous allez au stade. Les prédictions météo ne sont pas vraiment pas au beau fixe pour ce dimanche.

Le ciel devrait être très nuageux au-dessus de l'enceinte bordelaise. Et des orages ne sont pas à exclure. La pluie pourrait aussi d'inviter dans les débats et niveler les intentions de part et d'autres comme cela avait été le cas lors du quart de finale entre Toulon et Toulouse.

La pluie, alliée inattendue du Stade Toulousain ?

Des conditions qui avaient perturbé les deux équipes mais dont le Stade Toulousain avait su se sortir à l'expérience. Ce dimanche, il n'est pas exclu que le temps fasse aussi les affaires des hommes d'Ugo Mola. Eux qui sortent justement d'un match compliqué à Mayol, sans parler de leur vécu commun à ce stade de la compétition.

Stade Toulousain. Triompher face à l'UBB sans Dupont et Ramos ? (Le précédent inquiétant refait surface)Si tout ne se passe pas comme prévu pour les Bordelais, il pourrait y avoir de la crispation voire de la frustration dans les rangs de l'UBB. Une formation qui a excellé offensivement dans cette compétition. Mais qui a aussi à coeur de prouver sa valeur. Les Girondins restent en effet sur un revers ô combien décevant à la maison face au Stade Rochelais.

Et bien qu'ils confient de pas y penser, la finale à sens unique perdue face au Stade Toulousain l'an passé a marqué les esprits. Attention à ne pas surjouer, surtout dans des conditions qui pourraient offrir des ballons faciles à l'adversaire. Lequel aime tout particulièrement les exploiter dans le désordre et punir la défense.