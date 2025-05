Stade Toulousain. Triompher face à l'UBB sans Dupont et Ramos ? (Le précédent inquiétant refait surface)

Le Stade Toulousain face à l'UBB sans ses leaders Antoine Dupont et Thomas Ramos : une situation inédite depuis 2017. Cette fois, l'issue sera-t-elle différente ?

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, le Stade Toulousain affronte l’UBB en demi-finale de Champions Cup ce dimanche 4 mai, dans un Matmut Atlantique qui devrait rugir de plaisir devant ce choc aux airs de finale. Et ce, malgré l'absence de grands noms dans les deux camps. Cette semaine, ce sont les forfaits dans les rangs toulousains qui ont fait la une de la presse rugbystique. Après Antoine Dupont, c'est Blair Kinghorn qui est venu s'ajouter à la liste, puis Peatao Mauvaka et enfin Thomas Ramos.

De quoi donner quelques sueurs froides aux supporters toulousains. Et pour cause, si l'absence de Dupont est rare, la double absence de Dupont et Ramos est rarissime dans cette compétition européenne… Et son précédent ne leur a pas laissé un bon souvenir. Pour retrouver trace d’un match de Champions Cup disputé sans Dupont ni Ramos, il faut remonter à avril 2017. Une autre époque. En règle générale, quand l'un n'est pas sur la feuille de match, l'autre est sur le pont. Le Stade Toulousain, alors en pleine transition, s’était déplacé en Irlande pour affronter le Munster en quart de finale. Résultat : une claque mémorable, 41 à 16, face à une province en mission, dans un Thomond Park incandescent.

Une équipe sans ses repères

À l’époque, Dupont n’avait pas encore posé ses valises à Ernest-Wallon. Alors à Castres, il était cependant déjà promis à un grand avenir. Et Thomas Ramos, en prêt à Colomiers, regardait sans doute le match à distance. Sur le terrain, Toulouse avait aligné une charnière Bézy – Doussain, et c'est Médard qui était à l'arrière. Baille était déjà là tout comme Cros aux côtés de grands noms comme Dusautoir et Tekori. Mais cela n’avait pas suffi à éviter la déroute.

Champions Cup. Privé de plusieurs leaders, Toulouse joue gros sur la confiance et la cohésion dans sa compositionAujourd’hui, c’est dans un tout autre contexte que les Rouge et Noir se retrouvent de nouveau orphelins de leurs deux têtes pensantes. Dupont est blessé au genou depuis le Tournoi. Ramos, touché cette semaine au mollet, a dû déclarer forfait. On peut aussi ajouter les absences de Richie Arnold (ischio) et Théo Ntamack (cheville). Ce qui ne va pas faciliter la tâche des hommes d'Ugo Mola face à une formation girondine qui va jouer à domicile, même si elle ne veut pas le voir de cet œil-là.

Une nouvelle génération, un nouveau défi

La différence, c’est que le Stade Toulousain version 2025 n’a plus rien à voir avec celui de 2017. L’effectif a mûri, le staff aussi, et surtout, la culture de la gagne est revenue. Mais les faits sont là : sans Dupont et Ramos, le collectif est privé de deux leaders très importants : son métronome et son facteur X. Deux éléments qui dictent le jeu et sont capables de faire gagner leur équipe. Comme ce fut le cas contre Toulon dans le cas de l'artilleur toulousain.

Champions Cup. UBB – Toulouse : cette demi-finale amputée… a-t-elle encore la même saveur ?Difficile de savoir ce que donnera ce premier match de phases finales européennes sans eux. Et s'il tournera au cauchemar comme à l'époque. En effet, Toulouse ne manque pas d’armes. Ntamack, Marchand, Meafou, Cros ou encore Mallia et Graou seront bien là pour sonner la charge. Et la profondeur de banc, bien qu’amoindrie, reste solide avec Capuozzo, Chocobares ou encore Jelonch en sortie de banc. Sans parler de l'énorme expérience acquise au fil des années et surtout des victoires sur la scène nationale et continentale.

Un vrai test pour Toulouse

Le défi ne sera pas que tactique : il sera mental et physique. Car au-delà de l’absence de deux cadres, c'est une dynamique qu'il faut entretenir face à la pression du déplacement ainsi qu'un potentiel déséquilibre stratégique de dernière minute. Sans parler de la revanche d’une UBB remontée comme jamais ? Réponse dimanche. Mais une chose est sûre : ce match sans Dupont ni Ramos, comme en 2017, restera une rareté… que le Stade Toulousain aimerait ne pas voir entrer dans l’histoire pour de mauvaises raisons.