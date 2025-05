Champions Cup. Privé de plusieurs leaders, Toulouse joue gros sur la confiance et la cohésion dans sa composition

Ne vous laissez pas tromper par les absences, le Stade Toulousain a plus d'un tour dans son sac pour la demi-finale contre l'UBB. Découvrez la composition des Rouge et Noir.

Décimé mais pas démuni. Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition pour la demi-finale de Champions Cup face à l’UBB, ce dimanche 4 mai au Matmut Atlantique.

Champions Cup. UBB – Toulouse : cette demi-finale amputée… a-t-elle encore la même saveur ?Et malgré les absences de poids — Dupont, Ramos, Mauvaka, Kinghorn —, le XV aligné par Ugo Mola a fière allure, avec quelques choix forts et une ossature toujours très compétitive.

Ntamack titulaire, Mallia à l’arrière

C’est Juan Cruz Mallia qui tiendra le poste d’arrière, avec Capuozzo et Dimitri Delibes sur les ailes. Au centre, la paire Barassi – Ahki tentera de contenir la puissance de Moefana et Depoortère. À la charnière, Ntamack – Graou sera chargée de donner le tempo, avec un Romain Ntamack titularisé malgré une gêne persistante au genou.

TOP 14. Pourquoi ce 3e ligne toulousain fait trembler Ugo Mola à l'approche des phases finales ?Une gestion prudente ces dernières semaines lui permet d’être opérationnel à 70–80 % selon le staff. Et comme l’a récemment rappelé David Daricarrère, même diminué, "tu le mets, tu sais qu’il ne va pas te décevoir."

Un pack solide, des finisseurs prêts

Devant, Toulouse peut toujours s’appuyer sur du lourd : Marchand (cap.), Baille, Aldegheri en première ligne ; Meafou et Flament en deuxième ; Cros, Willis et Roumat en troisième ligne.

Le banc toulousain reste qualitatif malgré les forfaits : Mathis Castro-Ferreira, Chocobares ou encore Jelonch pourraient faire des différences dans le second acte. À noter la présence du jeune Vergé, appelé pour renforcer la deuxième ligne si besoin, ainsi que celle de Cramont et Merkler.

Une équipe construite pour survivre

Cette compo est clairement bâtie pour tenir le choc dans les rucks, ralentir Lucu, gêner Jalibert et jouer intelligemment les zones. Sans Dupont, Mauvaka, Kinghorn ni Ramos, le plan toulousain reposera plus que jamais sur la gestion de Ntamack, la vista de Mallia, et l’activité défensive des avants.

Dans un contexte tendu, Toulouse mise sur l’expérience collective, la densité physique et sa capacité à se transcender quand le vent souffle fort. Et face à une UBB revancharde à domicile, ce ne sera pas de trop.