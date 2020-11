Canal+ réussit son coup d'audience avec les matchs du dimanche soir

Avec les droits de la Ligue 1 perdu, Canal+ avait décidé de diffuser une belle affiche de Top 14 à la place. Pari gagnant.

Depuis le début de la saison, Canal+ diffuse des matchs de Top 14 en prime-time. Personne ne savait sir les téléspectateurs allaient se donner rendez-vous, mais pour l'instant, le succès est là. Pour rappel, Canal+ a perdu les droits de la Ligue 1, habituée de l'horaire du dimanche soir. Dès le dimanche 6 septembre, un Clermont vs Toulouse était proposé pour inaugurer ce nouvel horaire. Un match à 63 points et une audience à 650 000 spectateurs, excusez du peu. Cette affiche a été la deuxième meilleure audience du dimanche soir pour la chaîne cryptée, devant d'autres matchs de Ligue 1 comme un Lyon vs Saint-Etienne.

Selon Sport 24, Clermont vs Toulouse n'a pas été le meilleur ! Il s'agit du choc rouge et noir entre Toulouse et Toulon la saison dernièreen boxing day, avec 776 000 spectateurs. Cette rencontre a représenté 18,9 % de part d'audience, "un record d'audience abonnés historique pour un match de BoxingDay en Prime", déclarait Canal+. Les prochaines rencontres du dimanche soir risquent d'attirer plus de téléspectateurs, confinement oblige.