Brive. Julien Blanc rend le plus bel hommage possible à son ami Thomas Lacelle [VIDÉO]

Julien Blanc a tenu à rendre hommage à son ami Thomas Lacelle, tragiquement disparu la semaine dernière. Une belle image.

Thomas Lacelle, 25 ans, est décédé la semaine dernière suite à un accident de la route. Le monde du rugby est endeuillé après sa disparition, et le sera encore. Originaire de Saint-Junien en Haute-Vienne, il a évolué à Brive puis à Vannes, en passant par Albi et finalement Aix-en-Provence. Cette triste nouvelle a touché le public et ses proches, qui connaissaient un homme bon, simple et droit.

Aix-en-Provence, les championnats et le XV de France ont rendu hommage à Thomas. Son ami Julien Blanc, demi de mêlée de Brive lui a rendu hommage de la plus belle des manières : sur le terrain. Tout d'abord en faisant un match parfait face à Agen, et une victoire bonifiée 57 à 3.

L'autre hommage est lui capillaire. Julien Blanc a décidé de se raser la tête pour "lui ressembler pendant 80 minutes". Lors de son interview d'après-match, Julien a eu du mal à retenir son émotion et les sanglots dans sa voix : "C'était personnellement une semaine un peu difficile. En fait, une grosse pensée pour les parents de Thomas et sa famille. Tous ses amis de Saint-Ju, une pensée pour les joueurs d'Aix. Il est parti un peu trop tôt, mais en tout cas il ne partira pas de nos coeurs. On l'embrasse fort. C'était un match un peu difficile...".

"J'avais envie de lui ressembler pendant 80 minutes..."



L'émotion de Julien Blanc (@CABCLRUGBY) qui rend un vibrant et poignant hommage à Thomas Lacelle (@ProvenceRugby) 🙏🤍 pic.twitter.com/Lx09Jh6tkH — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) March 27, 2021

Julien Blanc a inscrit un essai après un slalom dans la défense agenaise, en effaçant son vis-à-vis Paul Abadie. On sentait la rage dans sa course, et sa détermination. Après avoir aplati l'essai derrière les poteaux, le demi de mêlée a sorti un masque en papier à l'effigie de son ami Thomas. Thomas restera dans les esprits et les coeurs du rugby français, et ce, pour toujours.