Bonne nouvelle : un assouplissement du règlement pour le sport amateur entre en vigueur

Les sportifs licenciés d'un sport amateur et collectif pourront désormais pratiquer leur activité dans un rayon de 30km durant ce confinement. Le rugby, check !

C'est un assouplissement donné par le gouvernement qui pourrait en ravir plus d'un. En effet, les préfets ont été soumis d'autoriser les sportifs amateurs à aller pratiquer leur activité collective dans un rayon de 30km, et non plus de 10. Histoire de permettre aux personnes ayant une licence de pouvoir rejoindre leur entité sportive plus facilement et dans la majorité des cas durant ce reconfinement. Amis rugbymen, vous pourrez donc fouler le pré avec vos coéquipiers à l'occasion pour une éventuelle préparation physique, à condition bien sûr de respecter les règles sanitaires (pas de contact, pas de jeux collectifs, 2 mètres de distanciation entre les participants...).

Attention tout de même, les activités, même officielles, doivent continuer de s'effectuer dans le respect du couvre-feu. Pensez aussi à prévenir vos collègues licenciés dans un sport individuel ou en salle : ceux-ci restent interdits.