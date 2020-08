Bonne nouvelle : le rugby pourrait bientôt reprendre en Afrique du Sud.

Bonne nouvelle pour la nation arc-en-ciel. Le rugby est en phase de reprise ! Si les franchises néo-zélandaises et australiennes ont déjà repris la compétition, avec une formule locale du Super Rugby, les équipes sud-africaines étaient toujours à l'arrêt. Il y a quelques semaines, la SARU avait même décidé de libérer gratuitement certains joueurs encore sous contrat, si ces derniers n'acceptaient pas de baisser leurs salaires pour faire face à la crise.

S'il a finalement prolongé, Pieter-Steph du Toit a - par exemple - longtemps été annoncé du côté de Montpellier.

VIDÉO - La tortue béglaise est de retour et régale... chez les Crusaders !Mais le compte Twitter des Springboks l'affirme : "nous avons fait un pas de plus vers le retour à la compétition".

🏉 BREAKING! We are another step closer to competitive action

🗣️ "Our plans on the planned competition will be announced in due course"

🔗 More here: https://t.co/72yHNxtwB6 pic.twitter.com/FAwUWaqoTJ