Avec Royaltiz investissez sur la carrière des meilleurs Tricolores

La plateforme française Royaltiz vous offre la possibilité d'investir sur la carrière de joueurs de rugby comme Antoine Dupont et Matthieu Jalibert.

Si on vous disait qu'en plus de supporter et encourager vos joueurs préférés, vous pouviez aussi investir sur leur carrière ? C'est en effet possible grâce à la plateforme française Royaltiz. Et on ne parle pas de n'importe quel joueur puisque Antoine Dupont, meilleur du monde l'en passé, ainsi que l'excellent Gabin Villière et le percutant Jonathan Danty font partie des Tricolores sur lesquels vous pouvez investir votre argent. Et ça peut rapporter gros grâce aux dividendes. Le système est simple et ressemble à celui de la bourse. Vous achetez des parts du succès du joueur et lorsque celui-ci performe et gagne plus d'argent, vos "actions", appelées Roy chez Royaltiz, vous permettent de recevoir un revenu chaque année sous forme de redevance.



Voir les investissements Rugby sur Royaltiz

Mais là où c'est sans doute le plus intéressant et le plus excitant, c'est d'investir sur l'avenir des talents et leurs performances futures. Si Antoine Dupont a été le premier rugbyman à rejoindre la plateforme en décembre 2021, depuis, d'autres internationaux lui ont emboité le pas. Le Parisien Sekou Macalou, le Racingman Virimi Vakatawa, le Rochelais Teddy Thomas, ainsi que les Bordelais Matthieu Jalibert et Cameron Woki sont aussi sur Royaltiz, tout comme Anthoine Hastoy. Le Palois a quitté la Section Paloise pour le Stade Rochelais avec la ferme intention de jouer les premiers rôles en Top 14 ainsi qu'en Champions Cup. Ses performances pourraient lui permettre de s'installer durablement chez les Bleus. Même si la concurrence sera rude, notamment avec Jalibert. Mais si d'aventure Hastoy devait dépasser le Bordelais et jouer la Coupe du monde, vous pourriez faire une belle affaire en revendant vos "Roy" à d'autres investisseurs au bon moment tout en faisant une plus-value au passage.

Bien évidemment, investir présente aussi des risques. Les Roy des talents peuvent aussi perdre de la valeur au fil du temps. Mais c'est aussi ce qui fait le sel de ce type d'investissement. Surtout dans le cas de sportifs qui peuvent faire une excellente saison puis connaître une blessure qui les tiendra éloignés des terrains pendant des mois. Imaginez si Charles Ollivon avait été sur Royaltiz. Auriez-vous vendu vos actions ou retiré votre argent alors qu'il pensait raccrocher les crampons en raison de sa blessure à l'épaule ? Ou auriez-vous conservé vos Roy avec l'espoir qu'il retrouve son meilleur niveau comme c'est le cas à présent ? Une chose est sûre, la plateforme est jeune et les Roy des rugbymen comme Nolann Le Garrec sont très abordables. Mais ça pourrait vite changer alors ne manquez pas cette occasion.



Le Rugbynistère n'est pas un conseiller en investissement, cet article n'a qu'une vocation informative, et rien sur Le Rugbynistère ne constitue de conseils ni de recommandations de placements, ni d'achat ou de vente de produits financiers. Les choix de chaque investisseur lui appartiennent, et le Rugbynistère ne pourra en aucun cas être tenu responsable de vos pertes éventuelles. Faites vos propres recherches, mesurez les risques, et si vous décidez d'investir, gardez en tête que vous pouvez perdre la totalité de la somme placée.