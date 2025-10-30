''Avec lui, t’es dominateur en mêlée'' : pourquoi Erdocio pourrait être LA surprise de Galthié face aux Springboks ? 

La surprise, c’est que ce serait Jean-Baptiste Gros, pourtant habitué au mandat Galthié et réputé pour sa tenue en mêlée, qui ferait les frais de ce choix.

Du haut de ses 172 cm, il est le plus petit pilier du Top 14. Et pourtant, Baptiste Erdocio pourrait bien débuter face aux champions du monde sud-africains.

133kg, un nom qui lui va comme un gant : qui est le remplaçant (probable) de Uini Atonio face à l'Afrique du Sud ?Un choix audacieux, mais réfléchi, tant le pilier basque apporte une réponse claire à un défi colossal : tenir (voire dominer) en mêlée fermée.

Un profil "à l’ancienne" qui fait des ravages

Formé à Bidart, puis au Biarritz Olympique, Erdocio n’a pas le gabarit type du pilier moderne, ni le style, avec sa bedaine et son bandeau sur les oreilles. Mais plutôt un profil à l'ancienne - qui n'est pas sans rappeler celui de Thomas Domingo - qui en fait un cauchemar pour beaucoup de droitiers du Top 14, grâce à son centre de gravité bas, sa technique de poussée et sa capacité à passer sous les géants adverses.



Ce que le staff des Bleus aimerait certainement le voir faire face au colosse Thomas Du Toit (1m90 pour 136kg), autrefois joker médical au Stade Toulousain.



Repéré et modelé par le MHR, c’est Joan Caudullo, son manager à Montpellier, qui résume le mieux pour RMC Sports :

Il n'était pas forcément dominateur dans les collisions en Pro D2. Ni en attaque, ni en défense. Mais il a beaucoup progressé dans son agressivité depuis, notamment grâce à la concurrence à Montpellier. Mais il a beaucoup progressé. Et puis avec lui, t’es dominateur en mêlée, quoi.

Gros sur le banc ?

Un secteur est primordial face à l’Afrique du Sud. Car on parle ici du pack le plus massif du rugby mondial, celui qui se plaît à demander la mêlée même à 80 mètres de la ligne adverse. Et si tu ne réponds pas dans ce secteur, tu subis tout le match, face à la poussée des Etzebeth et Snyman au cul de Nche et Marx. Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de France

La surprise, c’est que ce serait Jean-Baptiste Gros, pourtant habitué au mandat Galthié et réputé pour sa tenue en mêlée, qui ferait les frais de ce choix. À moins que tout ça ne soit pour brouiller les pistes face aux rois de l'esbroufe ?