AUSTRALIE - Mais au fait, que pourrait changer une révision de la loi Giteau pour les clubs de Top 14 ?

Au lendemain de la lourde défaite face aux Blacks (22-57), la Fédération australienne étudierait l'idée d'assouplir la règle imposée aux joueurs expatriés.

Vous le savez, les Australiens évoluant à l'étranger sont fortement limités pour porter le maillot des Wallabies. Même si depuis 2015 la fameuse "loi Giteau" permet aux Aussies expatriés de revêtir le maillot gold and green s'ils comptent 60 sélections ou plus et ont joué au moins sept saisons pour une franchise australienne du Super Rugby, cela reste relativement restrictif. De fait, seuls quelques rares éléments comme Kurtley Beale (Racing - 92 sélections) ou Nick Phipps (London Irish - 72 capes) évoluant en Europe peuvent toujours prétendre à jouer pour leur pays aujourd'hui.

Mais cela pourrait bien changer. Car au lendemain de la rouste subie face aux All Blacks (22 à 57), le directeur général du rugby australien a déclaré que pour le Sydney Morning Herald que "(les autres pays) peuvent utiliser leurs meilleurs joueurs peu importe où qu'ils jouent. (...) Dans notre cas, nous devons étudier leur éligibilité. Je ne dis pas que cela va faire une énorme différence mais cela apportera certainement beaucoup plus d'expérience et de profondeur dans le jeu." En d'autres termes, Andy Marinos a clairement affiché les intentions de Rugby Australia de modifier - voire d'abolir - les règles concernant l'éligibilité.

Toujours selon le Sydney Morning Herald, la fédération australienne songerait en effet à diminuer le nombre de sélections requises pour porter le maillot des Wallabies de 60 à 15 ou 20. Dans les faits, si une telle réforme passait, cela pourrait amener une énorme plus-value aux Wallabies, qui pourraient compter à nouveau sur des garçons majeurs à des postes décimés en l'état actuel des choses. L'on pense notamment à la deuxième ligne, qui ne serait probablement pas mécontente d'être renforcée par les retours du géant Toulousain Rory Arnold (2m08 pour 125 kg, 26 sélections), du colosse rochelais Will Skelton (2m03 et 140kg, 18 capes) ou du numéro 5 des Irish Adam Coleman (38 capes). Ou encore à des garçons comme le talonneur parisien Tolu Latu (18 sélections), ou l'excellent troisième ligne Sean McMahon, parti au Japon il y plusieurs saisons avec seulement 26 capes dans la besace.

Nous devons nous pencher sur la question de l'éligibilité afin de nous assurer que nous avons les meilleurs joueurs disponibles pour jouer, semaine après semaine. - Andy Marinos pour le Sydney Morning Herald

Quid des clubs français ?

Pas sûr néanmoins que cela ravierait les clubs de Top 14 si une telle réforme était adoptée. En effet, déjà emputé de nombreux internationaux durant les doublons, on voit mal Toulouse ou La Rochelle supporter de devoir également se passer de leur poutre respective (Arnold et Skelton) durant plusieurs mois par saison. Ces formations ont en effet fait signer ces garçons en partant du postulat qu'ils ne seraient jamais convoqués en équipe nationale. Et quand on sait qu'il est traditionnelement très difficile pour un joueur de refuser la sélection, il pourrait y avoir un véritable conflit d'intérêts... A moins que les clubs fassent des pressions sur leurs éléments australiens comme certains en faisaient - en sous-main - avec les îliens dans un passé pas si lointain ? Pour l'heure, tout ceci ne reste que supposition...

