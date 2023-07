Australie. La sinistrose continue, un des capitaine des Wallabies est forfait pour la Coupe du monde

Après sa sortie prématurée contre les All Blacks, l'Australien Allan Alaalatoa souffre d’une rupture du tendon d’Achille.

Ce samedi 29 juillet, il est sorti peu de temps avant la mi-temps. Évacué à l’aide d’une voiturette, Allan Alaalatoa n’arrivait plus à poser le pied à terre après un effort en mêlée à la 37ᵉ minute. Au moment où il quitte ses partenaires, l’Australie ne perdait que de 5 petits points.

Après sa sortie grimaçante, les amateurs des Wallabies attendaient avec impatience le verdict autour du pilier droit des Brumbies. Finalement, le couperet tombe : Allan Alaalatoa ne participera pas à la Coupe du monde en France. Il souffre d’une rupture du tendon d’Achille et ne devrait pas retrouver les terrains avant l’année 2024.

Alaalatoa, leader et titulaire absent

Avec cette annonce, c’est un joueur de qualité qu’Eddie Jones perd au sein de son effectif. Surtout, le première ligne était un des leaders du groupe australien. Il avait même été désigné capitaine ce samedi pour défier les All Blacks, en l’absence des deux capitaines désignés James Slipper et Michael Hooper dans le XV de départ. Il avait même eu l’honneur d’offrir un boomerang gravé avec des motifs aborigènes aux Néo-Zélandais lors du Haka.

Il a commencé sa carrière au sein de l'équipe des Brumbies en Super Rugby en 2014. Il a rapidement fait ses preuves en tant que pilier droit, devenant un joueur clé de l'équipe. En 2016, il fait ses débuts avec l'équipe nationale australienne. Depuis, il a accumulé 66 sélections avec les Gold & Green.

Alaalatoa est réputé pour sa puissance physique, sa technique de mêlée et son engagement sur le terrain. Il continue de jouer au plus haut niveau et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération en Océanie. Âgé de 29 ans, le joueur devait disputer la deuxième Coupe du monde de sa carrière cet automne.

Une double perte pour Eddie Jones ?

En parallèle, son remplaçant semblait tout trouvé en la personne de Taniela Tupou. Cependant le dynamique pilier de 135 kg pour 1,75 mètre a également quelques pépins. Durant le match face à la Nouvelle-Zélande, il a dû sortir prématurément du pré lui aussi. Touché aux côtes, le staff australien indique qu’ils vont tout mettre en œuvre pour le faire participer au mondial.

Cependant, la présence de Taniela Tupou ne réglera pas tous les problèmes de l’Australie en première ligne. En effet, le pilier des Reds a souvent été privilégié en tant qu’impact player. Déjà titularisé à 16 reprises sur ses 49 sélections, il avait montré qu’il peinait à maintenir son intensité durant 50 minutes au niveau international. La question se pose alors, comment réorganiser le côté droit de la mêlée chez les Wallabies ? Eddie Jones aura quelques devoirs à faire dans les prochaines semaines…

