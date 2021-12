ARBITRAGE. Pourquoi le protocole du ''passage à vide'' a-t-il été appliqué à Pita Ahki ?

CHAMPIONS CUP. La Masterclass d'Antoine Dupont a subjugué la presse étrangèrePorté par un énorme Antoine Dupont, le Stade Toulousain a remporté son premier match de Champions Cup face à Cardiff. Un match que les champions d'Europe ont eu du mal à débuter, manquant de repères et parfois d'envie. En mode diesel, les visiteurs ont peu à peu trouvé leurs marques pour finalement s'imposer. Cependant, ils ne pourront pas toujours compter sur le meilleur joueur du monde pour sortir une prestation magistrale. Des enseignements ont certainement été tirés de cette rencontre lors de la séance vidéo. Une séance durant laquelle une action à la 46e minute de jeu a peut-être été visionnée afin de savoir ce qui aurait pu être fait différemment afin que le ballon aille derrière la ligne au lieu d'être rendu à l'adversaire après une pénalité sifflée à l'encontre de Pita Ahki.

Comme si vous étiez à la séance de vidéo du Stade, on vous propose de décortiquer cette action afin de comprendre pourquoi l'officiel a pénalisé le Néo-Zélandais.

Les commentateurs de beIn Sports ont trouvé que l’arbitre avait été très dur lorsqu’il a sifflé Pita Ahki sur cette action contre Cardiff. Nous souhaitons faire un apport théorique sur cette situation.



Nous analysons ici la règle du Hors-jeu dans le jeu courant. Ahki se retrouve devant un coéquipier porteur de balle (Médard), il est donc en position de hors-jeu dans le jeu courant.



Il est demandé aux arbitres de le sanctionner uniquement si le joueur hors-jeu a une influence dans le jeu. Pour aider les arbitres à répondre à cette question peu commode, les têtes pensantes de la règle ont imaginé un protocole du “Passage à vide” :



- 1ʳᵉ question : Pita Ahki était-il en position de recevoir la passe de Romain Ntamack ? La réponse est Oui…

- Donc 2e question : Qui initie le contact entre Pita Ahki et le défenseur de Cardiff ? C’est Pita Ahki, le joueur bleu n’a pas croqué à la course du Toulousain. Ahki est en conséquence pénalisable si l’arbitre considère que le contact a une influence suffisante.



Sans ce contact, le défenseur bleu aurait pu être plus efficace dans le plaquage de Médard. Il est demandé aux arbitres d’être très précis à l’approche de la ligne de but, c'est pourquoi le coup de sifflet paraît logique. Une même action au niveau de la ligne médiane aurait pu être triée, car beaucoup moins influente sur le jeu.