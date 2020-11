[ARBITRAGE] Pourquoi le plaqueur est-il l'ennemi du jeu ? Deux cas pratiques expliqués

Dans cette chronique arbitrage, on revient sur deux actions des équipes de France dans la zone de ruck. Dans les deux cas, le plaqueur a été pénalisé.

Le week-end dernier, deux situations dans un ruck n'ont pas tourné à l'avantage des équipes de France. Dans les deux cas, les Tricolores ont été pénalisés. Cependant, si la faute n'a pas coûté le match aux hommes de Fabien Galthié, les Bleues ont de leur côté perdu le Crunch face aux Anglaises à Twickenham sur cette action. On joue les arrêts de jeu et les Anglaises sont à l'offensive, Agathe Sochat se démultiplie à l'instar de ses coéquipières pour défendre mais se fait finalement prendre par la patrouille à portée de tir. Notre arbitre maison Dédé Puiledébut analyse cette action pour nous :

Malheureusement, Sochat ne montre pas d’observable clair à l’arbitre qu’elle souhaite sortir et pousse ainsi cette dernière à siffler. Il est important de montrer des observables à l’arbitre que la situation est subie. La phase de jeu était peu dynamique et le ralentissement du ballon n’a pas une incidence majeure sur la continuité du jeu mais la situation n’est pas simple pour Mme l’arbitre qui est partagée entre arbitrer la règle et l’esprit du jeu sur une telle situation.