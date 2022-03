ARBITRAGE. La clarification très attendue de World Rugby sur le ''saute-mouton''

La Fédération internationale World Rugby a apporté des précisions sur l'action de jeu qui consiste à sauter par-dessus un défenseur.

VIDEO. Super Rugby Pacific. Sowakula a joué à saute-mouton avec Aaron Smith, et il n'a rien comprisCette semaine, World Rugby a tenu à apporter une clarification suite à l'action de Pita Gus en Super Rugby. Pour rappel, le joueur des Chiefs avait sauté pour éviter le plaquage d'Aaron Smith avant de marquer. Une séquence spectaculaire qui a provoqué de vives réactions chez les observateurs. Afin de mieux savoir comment arbitrer ce genre d'action, NZ Rugby a demandé à la fédération internationale de statuer. Selon elle, sauter pour éviter un plaqueur potentiel est du jeu dangereux tout comme le fait de pour un porteur du ballon de sauter sans un plaquage. "Même s'il n'y pas de contact, nous pensions que ces deux actions sont clairement en violation de la Règle 9.11, et vont à l'encontre de l'accent mis par les autorités du rugby sur la santé des joueurs", a expliqué la Commission Rugby. Pour rappel, la règle mentionnée explique que les joueurs ne doivent rien faire qui soit dangereux pour autrui. De fait, Pita Gus aurait dû être pénalisé. VIDEO. 6 Nations 2021. Jonny May décolle façon Superman pour un essai sensationnel !Afin d'apporter encore plus de précisions sur ce type d'action, World Rugby est également revenue sur l'essai de May face à l'Italie en 2021 à la demande de NZ Rugby. Comme pour Pita Gus, l'Anglais a sauté pour éviter un plaquage. Il s'agit donc de jeu dangereux. "Dans des cas comme ce rare exemple, qui implique une grande habilité et dextérité de la part du joueur, les officiels de match doivent faire preuve de jugement pour déterminer quelles actions ont eu lieu. S'il y a un élément de jeu dangereux, conformément à la décision ci-dessus, alors un essai ne peut être accordé en récompense." Les arbitres doivent donc juger s'il s'agit d'un plongeon vers l'avant ou bien s'il a sauté pour éviter le plaquage. Pour rappel, l'essai de May avait été accordé, mais pour certains observateurs comme Nigel Owens, il fallait le refuser. VIDEO. Pour Nigel Owens, l'essai spectaculaire de Jonny May n'était pas valable [ARBITRAGE]