Après l'échec de World Rugby, le rebond politique symbolique d'Abdelatif Benazzi

Il a manqué la présidence de World Rugby de peu. Aujourd’hui, Abdelatif Benazzi prend une revanche symbolique en devenant patron des Six Nations.

Belle revanche pour Abdelatif Benazzi ! Quelques mois seulement après sa courte défaite dans la course à la présidence de World Rugby, l’ancien joueur emblématique du XV de France et actuel vice-président de la FFR vient d’être élu à la tête du Conseil des Six Nations. Et ce, pour les trois prochaines années.

C’est un immense honneur d’être élu président du Conseil du Tournoi des Six Nations. J’accepte cette responsabilité avec beaucoup de respect et d’envie, et je me réjouis de pouvoir compter sur le soutien des autres membres du Conseil. (Source : Six Nations)

Benazzi, une figure incontournable du rugby français

Pour ceux qui auraient oublié, Benazzi, c’est d’abord un joueur exceptionnel, 78 sélections en Bleu, capitaine exemplaire des Bleus et une carrière remarquable notamment marquée par deux Grands Chelems (1997, 1998).

Mais le deuxième ligne aux épaules XXL a aussi construit une solide carrière dirigeante, occupant ces dernières années une place dans la gouvernance du rugby français mais aussi mondial comme président du comité Haute Performance masculine de World Rugby.

Cette nomination constitue une belle marque de reconnaissance pour celui qui était déjà un acteur du rugby international, et qui entend désormais imprimer sa vision au sein du prestigieux comité des Six Nations. "Avec plus d’un siècle d’histoire, le Tournoi des Six Nations est une pierre angulaire de notre sport, porteur de traditions fortes tout en restant tourné vers l’avenir."

Une élection logique après l’échec à World Rugby ?

Après avoir vu lui échapper la présidence de World Rugby, Benazzi rebondit donc de fort belle manière. Élu à l’unanimité par ses pairs, sa nomination montre clairement la confiance placée en lui par les instances européennes.

Son mandat à la tête du Conseil des Six Nations s'annonce crucial, alors que le rugby européen cherche plus que jamais à se renforcer dans une période marquée par de nombreuses évolutions du calendrier international.

Le rugby a façonné ma vie et ma carrière. Je suis déterminé à renforcer l’unité entre nos fédérations et à œuvrer collectivement pour faire grandir notre sport et les Tournois des Six Nations.

Avec ce nouveau rôle, Abdelatif Benazzi se retrouve aux commandes d’un des événements les plus prestigieux du rugby mondial. Sa connaissance du terrain, son expérience et son aura seront des atouts considérables pour guider le Tournoi vers un avenir encore plus attractif et ambitieux. Un poste pour qui pourrait le mener vers la présidence de la fédération internationale si d'aventure il se représente à l'issue de ce mandat.