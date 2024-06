De la joie du Brennus aux années noires du XV de France, ce Bleu devrait partir en retraite

Éloigné des terrains après une commotion cérébrale en février, Wenceslas Lauret devrait prendre sa retraite à la fin de la saison de Top 14.

Sélectionné à 27 reprises avec le XV de France, Wenceslas Lauret devrait prendre sa retraite de joueur professionnel cet été, selon des informations partagées ces derniers jours par Le Figaro et L'Équipe. Après plus de 15 années passées en Top 14, le flanker originaire de la Réunion va bénéficier d’un repos bien mérité.

Si le Racing 92 est toujours en course pour un nouveau titre de champion de France, le futur retraité ne sera pas de la partie, tout du moins sur le pré. En effet, Wenceslas Lauret est éloigné des terrains depuis le mois de février pour des raisons médicales.

RUGBY. Sam Whitelock repousse une fois de plus l'heure de la retraite pour le plus grand plaisir des fans

Lauret, nouvelle victime des commotions ?

Le flanker a subi une commotion à l’occasion du dernier derby parisien, le 24 février dans les Hauts-de-Seine. Le joueur avait déjà été victime de cette même blessure, à répétition, en 2013, ce qui l'avait obligé à faire une pause dans sa carrière. À cette époque, il évoluait sous les couleurs du Biarritz Olympique. En 2021, il avait également subi un K.O. lors d’une rencontre face à Castres.

Après 10 années passées au Racing 92, Wenceslas Lauret comptait initialement mettre fin à sa carrière l’été dernier. En 2018, il avait affirmé que ce serait “son dernier contrat” à L’Équipe. Cependant, le natif de Tarbes s’était offert une dernière épopée en prolongeant en tant que joker Coupe du monde, puis pour le reste de la saison en novembre. À 35 ans, il a joué son dernier match quelques mois avant la date prévue, devant se retirer pour des raisons médicales.

TOP 14. ''J'ai aussi subi des commotions'' : clap de fin inattendu à 30 ans pour un joueur du Stade Français

Une carrière riche

Sur sa carrière, il a entamé son palmarès avec en titre en Reichel en 2010, sous les couleurs biarrotes. Avec les professionnels, il a aussi eu l’occasion de soulever le Challenge Européen, deux ans plus tard.

Arrivé au Racing 92 trois ans plus tôt, il remporte le bouclier de Brennus en 2016, après une finale épique face au RC Toulon. Sur cet exercice victorieux, il signe une saison XXL, disputant une trentaine de matchs et jouant plus de 2 000 minutes sur la saison.

Avec un gros coffre physique et un sens aigu du sacrifice dans les tâches obscures, il fait son apparition en Bleu sous l’ère Philippe Saint-André. Ensuite, il deviendra un habitué du XV de France entre 2015 et 2019. Malheureusement, l’état sportif du XV de France durant cette période ne lui aura pas permis de remporter le moindre titre en Bleu.

Dix ans après le Mondial U20... au Japon, qu'est devenue la génération Lauret / Slimani ?