Après la Coupe du monde, un All Black n'exclut pas de jouer à XIII : ''le rêve de toute une vie''

Le phénomène Caleb Clarke serait-il tenté de changer de discipline ? À vrai dire, après la pépite australienne, Mark Nawaqanitawase, changement vers le rugby à XIII serait possible.

Un rêve de gosse réalisé

A 24 ans, Caleb Clarke semble avoir réalisé un rêve ! Et non, ce n'est pas de jouer pour les All Blacks lors d'une Coupe du monde, ni d'inscrire un essai avec ces derniers, mais plutôt... de s'entrainer avec les South Sydney Rabbitohs !

Cette équipe connue et reconnue de rugby à XIII évolue dans l'élite, en NRL, et a accueilli le jeune ailier néo-zélandais le temps d'un entraînement, ce mardi.

Ce dernier, qui est visiblement passionné par ce sport et cette équipe, a avoué : "Je l'ai dit il y a quelques années, cela a toujours été le rêve de toute une vie de pouvoir jouer dans un sport différent, et de jouer en NRL."(The Sydney Morning)

Après un premier entraînement mardi matin, Clarke doit effectuer une autre session ce jeudi. Ces va-et-vient vers un autre sport et une autre équipe que la sienne (Auckland Blues) sont justifiés par le principal intéressé comme un bon moyen de préparer sa saison et de revenir affûté.

Néanmoins, un changement total vers le rugby à XIII n'est évidemment pas à exclure. En plus de cela, le chef de la commission ARL, Peter V'landys, a déclaré la semaine dernière qu'il voulait accorder des aides de la fédération et des réductions sur les transferts concernant les joueurs stars du rugby à XV.

Des qualités et de l'amour pour ce sport

Bien que Caleb Clarke soit sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec les Blues d'Auckland, la pépite néo-zélandaise a répété préférer regarder le rugby à XIII qu'à XV : "J'ai grandi en jouant quelques années au XIIl au lycée, et je trouve cela beaucoup plus agréable de regarder la NRL que de regarder le rugby à XV. Mais le rugby est un travail pour moi et je dois le regarder tout le temps."

"Je trouve le jeu tellement plus agréable. En faisant cette séance [mardi], je le respecte d'autant plus parce que c'est si rapide et on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Nous verrons certainement ce qui se passera sur le terrain."

En plus de son amour pour ce sport, Caleb Clarke montrerait de belles aptitudes physiques pour celui-ci, d'après Jason Demetriou, l'entraîneur des South Sydney Rabbitohs. Ce dernier indique : "S'il y a une option pour qu'il rejoigne la NRL, il ne fait aucun doute que je serais de cet avis aussi, c'est sûr. II était vraiment poli et engageant, et s'est parfaitement intégré pour être juste. En attaque comme en défense, il lit clairement très bien la situation. C'était tout simplement génial de l'avoir ici." (The Sydney Morning)

Pour finir, Clarke a aussi avoué au média australien son amour pour Greg Inglis, un célèbre joueur de rugby à XIII. L'ailier des Blacks est fan de ce dernier, qui a aujourd'hui pris sa retraite : "Quand j'étais enfant, Greg Inglis était une grande source d'inspiration pour moi et c'est quelqu'un que j'ai vu grandir. J'ai en quelque sorte suivi Inglis partout où il allait. Je l'ai observé beaucoup plus avant qu'il ne déménage aux Souths, mais comme il a terminé ici, j'ai dit que ce serait un club que je continuerai à soutenir."

Vous l'aurez donc compris, tout est désormais réuni pour que Caleb Clarke suive les pas de Mark Nawaqanitawase, son homologue australien, vers une carrière dans le rugby à XIII.

