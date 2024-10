Antoine Dupont se confie et évoque le décès de son père après un malheureux accident

Face aux rédacteurs du Papotin, Antoine Dupont s’est livré en profondeur sur sa vie professionnelle et personnelle.

Antoine Dupont n’a pas l’habitude de sortir du cadre rugbystique. S’il est l’un des rugbymen les plus scrutés de la planète, le demi de mêlée du XV de France évoque très rarement sa vie personnelle. Une règle à laquelle il a dérogé à l’occasion de sa rencontre avec les rédacteurs du Papotin.

"Peut-être mon interview la plus dure, mais sûrement la plus belle aussi."



Le champion de rugby Antoine Dupont est l'invité des rencontres du Papotin !



Via une rencontre diffusée sur France 2, ce samedi 5 octobre, le Toulousain a eu l’occasion de s’exprimer au sujet de sa famille. Ainsi, il s’est confié brièvement sur le décès de son père, après un accident malheureux.

Pour Les rencontres du Papotins, il confie ceci : “Je suis très proche de ma famille, de ma mère aussi. Vu qu’ils ne sont pas très loin de Toulouse, je peux les voir souvent, c’est important pour moi.[...] Mon papa est décédé l’année dernière. Il avait fait une fausse route et était dans un état végétatif déjà depuis huit ans. Il était malade. Il était dans un centre où il n’était pas très bien. Ça faisait huit ans et il est décédé l’année dernière.”

En clair, le père d’Antoine Dupont a commencé à subir les conséquences de cet accident alors qu’il venait tout juste d’entamer sa carrière professionnelle avec le Castres Olympique. À ce moment-là, il était tout juste majeur. Durant cet entretien, le rugbyman a confié qu’il s’agissait “peut-être [de son] interview la plus dure, mais sûrement la plus belle aussi.”

Au cours de sa discussion avec les rédacteurs du Papotin, il s’est également livré sur des sujets plus habituels. Il a notamment expliqué qu’il n’avait “pas d’enfant, pas de copine et pas de copain”. Il a aussi révoqué d’autres sujets comme son enfance, son salaire et la place de l’homosexualité dans le rugby. Il a aussi eu l’occasion de répondre à des questions un peu plus atypiques, dans un cadre particulièrement bienveillant.

La Papotin à la rencontre d’Antoine Dupont

Le journal Le Papotin a vu le jour il y a 33 ans à l'hôpital de jour d'Antony. Cet établissement accueille des jeunes autistes, âgés de 15 à 25 ans. Fondé dans un cadre médical, ce média leur permet de s'exprimer à travers l'écriture, mais aussi de réaliser des rencontres avec des personnalités publiques.

Aujourd'hui, le comité de rédaction du journal s'est élargi et regroupe désormais une quarantaine de membres, âgés de 14 à 50 ans, issus d'une douzaine d'autres centres sanitaires et médico-sociaux de la région Île-de-France. Chaque rencontre donne lieu à la publication d’un magazine disponible sur leur site. À ce jour, 41 numéros ont été publiés et la parution se fait à un rythme irrégulier.

