Antoine Dupont dans l’hémisphère Sud, une ''première'' pour (enfin) faire taire les mauvaises langues ?

Antoine Dupont sera titulaire samedi pour la première fois de sa carrière dans un match dans l’hémisphère Sud. Étape obligatoire pour se dire très grand joueur, selon certains observateurs…

Que manque-t-il encore à Antoine Dupont pour réellement "finir le jeu" ? Une coupe du monde ? Probablement.

Car en dehors du trophée Webb Ellis, l’enfant de Castelnau-Magnoac a tout gagné. Que ce soit individuellement ou collectivement : un 6 Nations, 2 Champions Cup, 4 Top 14, 1 médaille d’or olympique, 1 titre World Sevens Séries, et à chaque fois ou presque, celui de meilleur joueur des compétitions, en plus de celui de joueur de l’année 2021.

Pourtant, depuis plusieurs mois et à la suite d’une idée balancée dans la dangereuse mer des réseaux sociaux par un observateur anglophone, ledit Dupont ne pourrait pas être considéré comme le meilleur joueur de la planète. En cause ? Le fait qu’il n’ait jamais mis les pieds dans la Mecque du rugby (ou presque) et défié les nations sudistes sur leurs terres.

Retour au King’s Park Stadium

Au vrai, le numéro 9 tricolore avait participé à la tournée du XV de France en Afrique du Sud à l’été 2017. Le môme avait alors 20 piges, ne comptait que 2 petites capes et n’avait disputé que 24 minutes sur le territoire des Springboks, n’empêchant pas la déroute française (37 à 15) à l’époque, malgré une entrée pleine d’énergie.

Depuis, Toto a conquis le monde du rugby sous pratiquement tous ses aspects. Mais puisque visiblement, cela ne suffit pas, le garçon de 28 ans a pris part au voyage qui mène Toulouse à Durban cette semaine.

Samedi, il sera même le capitaine d’une équipe rouge et noir et défiera sur les bords de l’Océan Indien la meilleure équipe sud-africaine. Celle qui dispose, en somme, du plus gros contingent de Springboks du pays, entre les Kolisi, Etzebeth, Mbonambi, Nche, Williams et consorts.

L’occasion d’enfin clore le débat, si tant est qu’il existe vraiment ? Clin d’œil du destin ou pas, sachez en tout cas que Toulouse évoluera sur la pelouse du King’s Park Stadium. Celle où Dupont avait échoué avec les Bleus il y a plus de 7 ans de cela. Toto, c’est à toi de jouer…