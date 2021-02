Angleterre : quels changements pour la composition de la réaction face à l'Italie ?

La composition du XV de la Rose était très attendue. Combien de changements Eddie Jones a-t-il effectué ?

L'Angleterre s'est complètement manquée, en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2021. Passe encore de perdre un match, mais face à l'Ecosse, et à domicile qui plus est ? La semaine a été tendue de l'autre côté de la Manche, où les choix d'Eddie Jones sont forcément critiqués. Et ce, même si le XV de la Rose est tenant du titre, a remporté l'Autumn Nations Cup et subit le fait que sa colonne vertébrale (George, Itoje, B. Vunipola, Farrell, Daly évoluent aux Saracens) n'a disputé aucun match de club depuis la reprise.

Mais au-delà du résultat, c'est le contenu qui inquiète.

6 Nations. Angleterre. Eddie Jones, Saracens, les raisons de la baisse de régime du XV de la RoseLa séance de rattrapage est prévue pour ce samedi. Toujours à domicile, et cette fois-ci contre l'Italie. Avec combien de changements ? On en compte quatre dans le XV de départ chez les avants, avec la première ligne changée en intégralité, et la titularisation de Courtney Lawes, à la place de Mark Wilson. Absents contre l'Ecosse, Mako Vunipola et Kyle Sinckler débuteront.

Derrière, George Ford sera bien titulaire à l'ouverture, ce qui pousse Owen Farrell au centre, et Ollie Lawrence en tribunes, puisque le sélectionneur a choisi de ne placer que deux arrières sur le banc.